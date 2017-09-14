RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:47

  alex_dvornichenko написав:
  trololo написав:кількість підтверждених убитих ніяк не зменшує факт злочину. наприклад в маріуполі 3,14*** вбили більше 20 тис цивільних, дехто каже то 100 тис. але підтверждень нема і на 1000 бо окуповано

Такое есть
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 35047&z=12


дуже важлива робота все це фіксувати у цифрі. сподіваюсь кожен убитий цивільний в херсоні чи де інде теж обліковується. може прийде АІ до влади, спитає 3,14*** (на людей вже надій нема)
trololo
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:50

  trololo написав:
  _hunter написав:Квалификация меняется ;)


кваліфікація на вбивство чи геноцид не залежить від кількості підтверджених вбитих. нема такого що 9999 трупів це кежуал вбивство, а 10000+ це вже геноцид. кваліфікація іде від мотивів та способів убивства.

Это если событие в вакууме рассматривать. А если на Волынь смотреть как на следствие "пацификации" Галычины декадой ранее - "внезапно" именно от количества начинает зависеть трактовка: был ли это "обычный междусобойчик" тех времен - или, действительно, нечто большее...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:52

  trololo написав:
якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей :D а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.

шахматіст

Тут я з пуйлом согласєн. Хто хоче хай лишається на контракт для решти демобілізація. Чи нам за щось пожизнєнно дали?
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:53

  trololo написав:
  andrijk777 написав:[
Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.


у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"

Песікот 2.0 або сам песікот, це вже очевидно. Той постійно співав що то путін у всьому винен. :D

Ні, я не звинувачую українців, я звинувачую конкретно вас!
Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше?
Нагадаю вам що Комуністична партія, яка і влаштувала Голодомор, набирала в Українському парламенті більшість у свій час!!! - це ФАКТ.
Розжую цей факт: він означає що величезна кількість українців(фактично більше половини) в умовному 2000 не вважали це злочином/не вважали що у цьому винні комуністи/не вважали росіян звірями. Вони не винні, вони так вважали.

Тому я і питаю - ви коли проснулись - вчора чи сьогодні?
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:55

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Логіка дуже проста - навіщо йому нападати ще раз, набагато вигідніше не закінчувати цю війну.

......
він зараз не зупиняється тому, що ніхто йому не погрожує погіршенням умов на яких прийдеться зупинятись пізніше. знаєте шо таке трейлінг стоп лосс або трейлінг тейк профіт?. поки що знаходиться в позиції і вичікує, бо нема перспектив зміни тренду (ну або йому вважається що нема)

Ааа... Ну т.е. Покровск - уже Контр-Наступили? - или о каком тренде речь идет?
