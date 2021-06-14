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Керівники реабілітаційних центрів
для учасників АТО накрали

Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали

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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2017 09:26

Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Дивися повний текст Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали 22,5 млн гривень.
R2
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И такое там везде что не возьми.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2017 10:02

ну так в шею bлядей и голыми босыми на передок, раз руки длинные. Там руки нужны.
cpkbra666
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З досвіду знайомих- дуже рекомендують центр на Саксаганського, який працює з 2014 чи 2015 року, точно не скажу, https://file.liga.net/ua/companies/tsentr-mediko-psihologicheskoy-reabilitatsii-na-saksaganskogo. Допомогає військовим у важкому стані, в основному медико-психологічна реабілітація військових із ЧМТ, втратою кінцівок, порушеннями зору і слуху. Деяким хлопцям допомогають із великою знижкою. Спробуйте з ними зв'язатися.
alfaro23
 
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