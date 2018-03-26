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У Раді хочуть обмежити безмитне
ввезення товарів з-за кордон

У Раді хочуть обмежити безмитне ввезення товарів з-за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2017 09:13

Я бы вообще по-другому поставил вопрос: а что государство сделало для того, чтобы я мог купить в зарубежном магазине вещь, что оно хочет забрать себе аж треть стоимости этой вещи? Да ничего не сделало, а хочет просто потому что может. И, в отсутствие противодействующей силы, будет хотеть всё больше и больше.
Я не бюджетник, и уже заплатил с зарплаты налоги и сборы, почему этого всё ещё, блин, мало?
В принципе-то, пошлина на импорт товаров - это налог на потребление, это, с моей точки зрения, правильный налог. Но не тогда, когда платится уже с тех денег, которые остались после уплаты кучи других налогов и сборов.
Если поступать правильно, я бы сделал эту пошлину абсолютно на весь импорт (и автоматически, а не с беготней по таможням и брокерам и оплатой их так называемых услуг). Но оформлял бы на эту сумму как налоговый кредит по подоходному налогу. То есть по налоговой декларации эта сумма возвращалась бы плательщику. Но если у плательщика доход 3200 грн/мес, а товаров из-за рубежа он "для личного пользования" получил на 1000 евро/мес, то ему просто не с чего будет возвращать этот "налоговый кредит".
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:22

gleb В каком состоянии этот вопрос сегодня ? Как раз покупаю в интернет магазах, и в этом месяце в сумме получится больше 200 долларов. Если платить пошлину - то не выгодно и покупать нет смысла. Покупки для личного потребления - разные все товары - не опт. Товары - продукты ( чай, кофе, черный шоколад, специи экзотические) и предметы личной гигиены -( типа гель для душа, масло для массажа и зубная паста из экзотических стран). Посоветуйте, плиз! И как считают этот месяц - считают каждый календарный месяц или текущий ? Мне сейчас именно нужно много. А потом опять не буду покупать какое-то время. Как подстроиться ?
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:17

Re: У Раді хочуть обмежити безмитне ввезення товарів з-за ко

Насколько я понимаю, ничего пока не изменилось, так как нет единой базы. То есть, если все доставляется разными посылками - то никаких пошлин не будет.
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