У Раді хочуть обмежити безмитне ввезення товарів з-за кордон

Додано: Сер 02 сер, 2017 09:13

Я бы вообще по-другому поставил вопрос: а что государство сделало для того, чтобы я мог купить в зарубежном магазине вещь, что оно хочет забрать себе аж треть стоимости этой вещи? Да ничего не сделало, а хочет просто потому что может. И, в отсутствие противодействующей силы, будет хотеть всё больше и больше.

Я не бюджетник, и уже заплатил с зарплаты налоги и сборы, почему этого всё ещё, блин, мало?

В принципе-то, пошлина на импорт товаров - это налог на потребление, это, с моей точки зрения, правильный налог. Но не тогда, когда платится уже с тех денег, которые остались после уплаты кучи других налогов и сборов.

Если поступать правильно, я бы сделал эту пошлину абсолютно на весь импорт (и автоматически, а не с беготней по таможням и брокерам и оплатой их так называемых услуг). Но оформлял бы на эту сумму как налоговый кредит по подоходному налогу. То есть по налоговой декларации эта сумма возвращалась бы плательщику. Но если у плательщика доход 3200 грн/мес, а товаров из-за рубежа он "для личного пользования" получил на 1000 евро/мес, то ему просто не с чего будет возвращать этот "налоговый кредит".