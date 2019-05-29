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Как быстрее оформить
биометрический паспорт

Как быстрее оформить биометрический паспорт
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:43

  MASolomko написав:Днём 25/05/2019 никаких толковых мест в электронной очереди не нашёл. В своём городе (Краматорск) все были заняты, как и в соседних городах. Зато на 6 июня было свободное место в пгт Александровка.

Как в реальности обстоят дела с оформлением заграна в Краматорске не знаю, но наслышан от знакомых, что умельцы и очередь занимают чуть ли не в 4 ч. утра... Задача стояла оформить паспорт и не терять день.

Итак 00:01 26/05/2019 творит чудеса в электронной очереди, даже по моему и соседним городам...

В общем, оформляем загран по обычному сроку (20 рабдней).
---
День первый
29/05/2019 в 9:24 уже были сданы документы в мигранслужбе пгт Александровка.
29/05/2019 в 12:36 чат-бот в Telegram сообщил, что документы приняты.
---
День десятый
11/06/2019 в 12:36 документ отправлен на персонализацию.
---
День двенадцатый
13/06/2019 в 18:30 документ персонализирован (изготовлен/напечатан) и отправлен в подразделение (стандартный срок доставки до 3 рабдней, если погодные условия усложнены, то до 7 рабдней).
---
День восемнадцатый (шестой день доставки)
22/06/2019 в 12:30 документ доставлен в подразделение мигранслужбы

Выводы.
Минусы:
- нет электронного кабинета, в котором можно было бы заказать услугу, оплатить их и отслеживать состояние заказа; также нет возможности на определённом этапе доплатить и ускорить изготовление паспорта, а также доплатить и получить паспорт в другом городе; просмотреть данные нового документа;
- это надо быть счастливчиком, чтобы записать по электронной очереди (сужу по Донецкой области, исключение Мариуполь);
- оплата админуслуг/пошлины за изготовление документа на сайте dmsu.gov.ua идёт с комиссией до 5%, дешевлее оплатить по реквизитам через Приват или другой банк;
- дольше всего заняло это получение разрешение на изготовление паспорта, особенно при подачи документов не в родном городе;
- база данных о состоянии изготовления документа зачастую обновляется 2 раза в день: в 12:16 и 20:16;
- не могу знать, что подразумевается под усложнённые погодные условия, но при жаре 30 градусов и без осадков паспорт доставляли 6 рабдней (межну ними был один праздничный день).

Плюсы:
+ есть чат-боты, в которых можно получать информацию о состоянии изготовления документов прямо сразу после обновления базы;
+ подача документов на оформление (с подготовкой их заранее) + фотографирование займёт не более 15 минут;
+ паспорт реально оформить в другом городе и уложиться в рамки 20 рабдней;
+ предполагаю, что после печати паспорта сотрудник миграционной службы уже может увидеть номер изготовленного паспорта и другие данные по нему.


А я вот по итогу изготовления 3х паспортов подумал, что зря пользовался очередью, работа с которой полностью повторяла ваш опыт с полуночным бронированием.

Когда приходил за получением - ВСЕГДА было место в очереди в этот же день по месту плюс один раз гражданин записавшийся не пришел просто

То есть почти с 100% вероятностью сдал бы документы просто день в день.
Киев, простое районное отделение дмсу на Герцена
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:55

Re: Как быстрее оформить биометрический паспорт

Скажем так. В Александровке электронная очередь не пригодится. Можно пройти без проблем по живой очереди или вообще без очереди по причине её отсутствия.

Забирал паспорт сегодня за час до закрытия и никого не было. Сдать доки можно тоже без очереди. К открытию приехал и никого не было, точнее было пару человек и все в другой кабинет.
MASolomko
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  #<12
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