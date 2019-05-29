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биометрический паспорт Как быстрее оформить биометрический паспорт + Додати

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на тему Як заощаджувати та економити

#<12 Додано: Суб 22 чер, 2019 22:43 MASolomko написав: Днём 25/05/2019 никаких толковых мест в электронной очереди не нашёл. В своём городе (Краматорск) все были заняты, как и в соседних городах. Зато на 6 июня было свободное место в пгт Александровка.



Как в реальности обстоят дела с оформлением заграна в Краматорске не знаю, но наслышан от знакомых, что умельцы и очередь занимают чуть ли не в 4 ч. утра... Задача стояла оформить паспорт и не терять день.



Итак 00:01 26/05/2019 творит чудеса в электронной очереди, даже по моему и соседним городам...



В общем, оформляем загран по обычному сроку (20 рабдней).

---

День первый

29/05/2019 в 9:24 уже были сданы документы в мигранслужбе пгт Александровка.

29/05/2019 в 12:36 чат-бот в Telegram сообщил, что документы приняты.

---

День десятый

11/06/2019 в 12:36 документ отправлен на персонализацию.

---

День двенадцатый

13/06/2019 в 18:30 документ персонализирован (изготовлен/напечатан) и отправлен в подразделение (стандартный срок доставки до 3 рабдней, если погодные условия усложнены, то до 7 рабдней).

---

День восемнадцатый (шестой день доставки)

22/06/2019 в 12:30 документ доставлен в подразделение мигранслужбы



Выводы.

Минусы:

- нет электронного кабинета, в котором можно было бы заказать услугу, оплатить их и отслеживать состояние заказа; также нет возможности на определённом этапе доплатить и ускорить изготовление паспорта, а также доплатить и получить паспорт в другом городе; просмотреть данные нового документа;

- это надо быть счастливчиком, чтобы записать по электронной очереди (сужу по Донецкой области, исключение Мариуполь);

- оплата админуслуг/пошлины за изготовление документа на сайте dmsu.gov.ua идёт с комиссией до 5%, дешевлее оплатить по реквизитам через Приват или другой банк;

- дольше всего заняло это получение разрешение на изготовление паспорта, особенно при подачи документов не в родном городе;

- база данных о состоянии изготовления документа зачастую обновляется 2 раза в день: в 12:16 и 20:16;

- не могу знать, что подразумевается под усложнённые погодные условия, но при жаре 30 градусов и без осадков паспорт доставляли 6 рабдней (межну ними был один праздничный день).



Плюсы:

+ есть чат-боты, в которых можно получать информацию о состоянии изготовления документов прямо сразу после обновления базы;

+ подача документов на оформление (с подготовкой их заранее) + фотографирование займёт не более 15 минут;

+ паспорт реально оформить в другом городе и уложиться в рамки 20 рабдней;

+ предполагаю, что после печати паспорта сотрудник миграционной службы уже может увидеть номер изготовленного паспорта и другие данные по нему. Днём 25/05/2019 никаких толковых мест в электронной очереди не нашёл. В своём городе (Краматорск) все были заняты, как и в соседних городах. Зато на 6 июня было свободное место в пгт Александровка.Как в реальности обстоят дела с оформлением заграна в Краматорске не знаю, но наслышан от знакомых, что умельцы и очередь занимают чуть ли не в 4 ч. утра... Задача стояла оформить паспорт и не терять день.Итак 00:01 26/05/2019 творит чудеса в электронной очереди, даже по моему и соседним городам...В общем, оформляем загран по обычному сроку (20 рабдней).---День первый29/05/2019 в 9:24 уже были сданы документы в мигранслужбе пгт Александровка.29/05/2019 в 12:36сообщил, что документы приняты.---День десятый11/06/2019 в 12:36 документ отправлен на персонализацию.---День двенадцатый13/06/2019 в 18:30 документ персонализирован (изготовлен/напечатан) и отправлен в подразделение (стандартный срок доставки до 3 рабдней, если погодные условия усложнены, то до 7 рабдней).---День восемнадцатый (шестой день доставки)22/06/2019 в 12:30 документ доставлен в подразделение мигранслужбыВыводы.Минусы:- нет электронного кабинета, в котором можно было бы заказать услугу, оплатить их и отслеживать состояние заказа; также нет возможности на определённом этапе доплатить и ускорить изготовление паспорта, а также доплатить и получить паспорт в другом городе; просмотреть данные нового документа;- это надо быть счастливчиком, чтобы записать по электронной очереди (сужу по Донецкой области, исключение Мариуполь);- оплата админуслуг/пошлины за изготовление документа на сайте dmsu.gov.ua идёт с комиссией до 5%, дешевлее оплатить по реквизитам через Приват или другой банк;- дольше всего заняло это получение разрешение на изготовление паспорта, особенно при подачи документов не в родном городе;- база данных о состоянии изготовления документа зачастую обновляется 2 раза в день: в 12:16 и 20:16;- не могу знать, что подразумевается под усложнённые погодные условия, но при жаре 30 градусов и без осадков паспорт доставляли 6 рабдней (межну ними был один праздничный день).Плюсы:+ есть чат-боты, в которых можно получать информацию о состоянии изготовления документов прямо сразу после обновления базы;+ подача документов на оформление (с подготовкой их заранее) + фотографирование займёт не более 15 минут;+ паспорт реально оформить в другом городе и уложиться в рамки 20 рабдней;+ предполагаю, что после печати паспорта сотрудник миграционной службы уже может увидеть номер изготовленного паспорта и другие данные по нему.



А я вот по итогу изготовления 3х паспортов подумал, что зря пользовался очередью, работа с которой полностью повторяла ваш опыт с полуночным бронированием.



Когда приходил за получением - ВСЕГДА было место в очереди в этот же день по месту плюс один раз гражданин записавшийся не пришел просто



То есть почти с 100% вероятностью сдал бы документы просто день в день.

Киев, простое районное отделение дмсу на Герцена А я вот по итогу изготовления 3х паспортов подумал, что зря пользовался очередью, работа с которой полностью повторяла ваш опыт с полуночным бронированием.Когда приходил за получением - ВСЕГДА было место в очереди в этот же день по месту плюс один раз гражданин записавшийся не пришел простоТо есть почти с 100% вероятностью сдал бы документы просто день в день.Киев, простое районное отделение дмсу на Герцена curiousobro Повідомлень: 2102 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 295 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 22:55 Re: Как быстрее оформить биометрический паспорт Скажем так. В Александровке электронная очередь не пригодится. Можно пройти без проблем по живой очереди или вообще без очереди по причине её отсутствия.



Забирал паспорт сегодня за час до закрытия и никого не было. Сдать доки можно тоже без очереди. К открытию приехал и никого не было, точнее было пару человек и все в другой кабинет. MASolomko

Повідомлень: 1011 З нами з: 08.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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