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Международное страхование от
Best Doctors , кто слышал, стои

Международное страхование от Best Doctors , кто слышал, стои
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:19

Re: Международное страхование от Best Doctors , кто слышал,

В УкрСибе акция. -15% при оформлении страховки до конца зимы.
Эх... все не могу решиться :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:09

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 что бы понять менталитет их людей, и что они производят
Иван Матько
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:41

Re: Международное страхование от Best Doctors , кто слышал,

maxim2014 написав:В УкрСибе акция. -15% при оформлении страховки до конца зимы.
Эх... все не могу решиться :)

Акцию до марта продлили. Видимо продажи совсем туго идут
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:42

пумб тоже с 15% продает

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... triva#info
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:09

слышал

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Для семьи узнавал -рекомендую обратить внимание на эту программу от СГ Обериг.
У них есть разбивка по рискам, можно взять только онко и это будет стоить 150Евро... и есть разбивка с оплатой поквартально.
osgo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:38

dejex Здравствуйте по етой теме могу написать на вашу почту лично, обшырно расказать все плюсы и минусы
kramart_2505
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:58

  kramart_2505 написав:dejex Здравствуйте по етой теме могу написать на вашу почту лично, обшырно расказать все плюсы и минусы

Зачем на почту?.. Пишите тут, мне вот тоже интересно, а может и еще кому-то пригодится :)
maxim2014
 
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  #<12
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