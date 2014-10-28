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Международное страхование от Best Doctors , кто слышал, стои
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:49
Все подобные страховки не выгодные, платишь огромное количество денег, а не факт что ты ей будешь пользоваться.
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fefelova
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