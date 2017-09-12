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Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 08 сер, 2017 09:24
С каждым годом на украинских появляется все больше электрокаров. Многие автолюбители задаются вопросом: выгодно ли их покупать? Я решил сравнить стоимость владения двумя новыми авто: электромобилем Renault Z.O.E и дизельным Renault Captur. Вот что получилось.
Статья находится по ссылке: Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?
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ТупУм
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Додано: Суб 26 сер, 2017 02:10
Насчет выгоды еще можно поспорить. А вот насчет удобства уже нет. Пока инфраструктура для электрокаров не станет достаточно развитой, смысл их покупки минимален.
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alena_sokolovaaaaa
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Додано: Сер 07 бер, 2018 12:19
Согласен, нет нормального количества электрозаправок. Те, которые есть на площадках супермаркетов жалкое подобие тех, какие в США. Посмотрите Тесловские заправки - это небо. Украинские - это земля.
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manager_car_light
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:05
В нынешних реалиях это мало того что невыгодно, так ещё и неудобно в плане времязатрат
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Igor_Efremov
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