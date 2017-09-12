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Электромобиль и обычное
авто. Что выгоднее?

Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2017 09:24

Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?

С каждым годом на украинских появляется все больше электрокаров. Многие автолюбители задаются вопросом: выгодно ли их покупать? Я решил сравнить стоимость владения двумя новыми авто: электромобилем Renault Z.O.E и дизельным Renault Captur. Вот что получилось.


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Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?
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ТупУм
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 02:10

Насчет выгоды еще можно поспорить. А вот насчет удобства уже нет. Пока инфраструктура для электрокаров не станет достаточно развитой, смысл их покупки минимален.
alena_sokolovaaaaa
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:19

Re: Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?

Согласен, нет нормального количества электрозаправок. Те, которые есть на площадках супермаркетов жалкое подобие тех, какие в США. Посмотрите Тесловские заправки - это небо. Украинские - это земля.
manager_car_light
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:05

В нынешних реалиях это мало того что невыгодно, так ещё и неудобно в плане времязатрат
Igor_Efremov
 
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