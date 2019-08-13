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Возможность покупать
акции на NYSE в Украине

Возможность покупать акции на NYSE в Украине
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:04

  CuT написав:St/2
А де це з нуля можна?
Правила PDT вже відмінили? Хочеться ганять акцульки, лайк е біг бойз, а 4 угоди на тиждень зовсім не айс.

Про мікро ф'ючі в курсі.
Є контори, які беруть інтрадей маржу в 50-100 баксів для MNQ. Оце якраз для таких лузерів, як я, яка там покупка по номіналу%) Для мене навіть IB дорогущий, як чортяка. ETF то для пасива, я за актив.

Ходят слухи, что для Марджем счетов PDT не распространяется. Но у меня все клиенты 25к+.
А хочет по гонять по мелкому, тогда можно в Экзанту, они правда от 10к евро, Универ позволяет и с меньшей суммы через Экзанту по работать.
Мини Наздак выглядит вот так, номинал 25к.
Зображення
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:52

St/2
Хіба?
Шорт сел акції можна робити лише на маржинальному рахунку. Правила PDT ($25,000 day-trading minimum equity requirement) розповсюджуються в тому числі і на опціони. Тому не знаю, що там за слухи. Мінімум $2,000 - це для buy & hold по акціям. Де є ще нижчі вимоги хз, як це проводять.

Ото що тільки і можна ганять по-мілкому без обмежень по кількості угод, то це мікро-ф'ючі або cfd-контракти, які (здається) IB також впарює рітейлу.
CuT
 
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