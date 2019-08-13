Возможность покупать акции на NYSE в Украине

Копнув трохи тему. Там не те що голову поламать, там убиться об стіну можна. Це жесть.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:15
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:58
Как на счет just2trade ?
Кто нибудь работает с ними?
У них депозит от 100$
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:20
Главный вопрос, - зачем?
Купить кол опцион на Теслу на 100$ можно и в IB. С 10к евро работает Exante.
Укр суб брокеры, там можно с 2к стартануть.
Вы должны понимать, что хоть 100, хоть 100к, надо подавать декларацию, это гемор и есть хочется учится, то лучше на демо.
И еще, чтобы на 5к сделать 5к за год, нужно знатно пропотеть или прохлаждаться в офисе работая на дядю.
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:50
З приводу j2t є також цікава
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