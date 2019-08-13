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Возможность покупать
акции на NYSE в Украине

Возможность покупать акции на NYSE в Украине
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:15

  St/2 написав:В опционах гибкость выше, огромные плечи - это возможность, но и риск.

Копнув трохи тему. Там не те що голову поламать, там убиться об стіну можна. Це жесть.
CuT
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:58

Как на счет just2trade ?
Кто нибудь работает с ними?
У них депозит от 100$
Sergg
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:20

  Sergg написав:Как на счет just2trade ?
Кто нибудь работает с ними?
У них депозит от 100$

Главный вопрос, - зачем?

Лицензированный брокер Just2Trade Online Ltd. (торговая марка в России – FINAM) - лицензированный европейский брокер. Компания предоставляет клиентам полный комплекс услуг по работе на международных финансовых рынках. Помимо обслуживания российских инвесторов, компания работает с инвесторами из ЕС, СНГ, Азии, других стран и регионов. Бизнес процессы, банковские и юридические процедуры, а также процедуры учета в компании Just2Trade Online Ltd. построены на основе лучших европейских стандартов, чтобы минимизировать инвестиционные риски и максимально повысить надежность и доверие.


Купить кол опцион на Теслу на 100$ можно и в IB. С 10к евро работает Exante.
Укр суб брокеры, там можно с 2к стартануть.

Вы должны понимать, что хоть 100, хоть 100к, надо подавать декларацию, это гемор и есть хочется учится, то лучше на демо.

И еще, чтобы на 5к сделать 5к за год, нужно знатно пропотеть или прохлаждаться в офисе работая на дядю.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:50

З приводу j2t є також цікава інформація в НКЦПФР, яку не варто ігнорувати.
CuT
 
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