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"Укрбуд"

"Укрбуд"
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:02

ЖК на Виноградаре

Выбирая квартиру первое на что обратил внимание, так это на надежность застройщика. Укрбуд уже на рынке почти 30 лет. Цены приемлемые, расположение в квартирах очень современное. Судя по тем объектам что я видел, качество работ тоже на уровне.
real_anthony_cav
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:41

Re: "Укрбуд"

real_anthony_cav написав:Выбирая квартиру первое на что обратил внимание, так это на надежность застройщика. Укрбуд уже на рынке почти 30 лет. Цены приемлемые, расположение в квартирах очень современное. Судя по тем объектам что я видел, качество работ тоже на уровне.


Жилым строительством они занимаются только с 2012, да и к большинству проектов он относится только как вывеска, не более
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:18

ЖК Подолград

Очень люблю подол, поэтому когда начал выбирать для себя жилье, то смотрел только этот район. От других застройщиков тоже было много предложений, но я выбрал для себя надежного застройщика с большим опытом на рынке новостроек. ВСе сдали вовремя и в срок, никаких недочетов ни по застройке ни по документам не было. Так что теперь я обладатель прекрасной мансардной квартиры.
samanthakollinz
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:32

Митинг по УкрБуд

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Люди протестуют! Голосуют за увольнение вора Кучера.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 23:33

Re: "Укрбуд"

....банкрот ;)
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:35

Re: "Укрбуд"

Соболезную всем инвесторам, сам хотел в них инвестировать, почему-то я тоже им верил
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