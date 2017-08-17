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"ДБК-Житлобуд"

"ДБК-Житлобуд"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:14

"ДБК-Житлобуд"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ДБК-Житлобуд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ДБК-Житлобуд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5548
З нами з: 25.01.06
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2017 17:38

В поисках своей квартиры попала в ЖК The Lakes впечатлений осталось масса, и ими просто не возможно не поделиться. Я потенциальный инвестор за свои деньги хочу купить квартиру. Консультация в отделе продаж, запомнится на долго. На вопросы отвечали долго постоянно переспрашивая коллег. Будет ли проблема потом с документами утверждали нет, но предоставить все документы для ознакомления отказались. Я нашла информацию о том что тут не желательно строительство ведь есть плавуны, на мой вопрос как они решили эту проблему раз строят дом, сразу же забыли все ответы и опять дали проспекты квартир. Обращаться в отдел продаж я больше не буду ведь это просто не имеет смысла, но все же ответы на свои вопросы надеюсь получить от инвесторов или тех кто владеет большей информацией как продающий отдел.
Busya
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 10:55

Привет! Решил инвестировать в данный дом. Есть сомнения. Говорят что тут будет не самый приятный запах весной. И еще вопрос относительно договора. Мне предлагали посмотреть договор который купівлі -продажу майнових прав, он такой у всех или это тот самый предварительный договор который все же имеет свои риски? Ну и конечно же хотел знать как с работами на сколько быстро они идут кто следит? На днях делали фото вроде бы стройка идет. Но ваше мнение? Кому что известно об успехах компании и ее надежности?
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миха350
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:47

Объект застройщик сдает вовремя, за ним наблюдаю давно и даже рассматриваю покупку квартиры. Но не нравится та проблема которая возникает на Рижской 73г. Дом стоит. Внешне красивый. Но дороги к дому нет. Идти к метро нужно через гаражи и лес что еще не так пугает летом. Но зимой быстро становится темно и опасно. Сам дом как в яме, что оставляет все же вопросы к этому застройщику.
AvakanoV
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 09:16

В поисках своей квартиры попала в ЖК The Lakes впечатлений осталось масса, и ими просто не возможно не поделиться. Я потенциальный инвестор за свои деньги хочу купить квартиру. Консультация в отделе продаж, запомнится на долго. На вопросы отвечали долго постоянно переспрашивая коллег. Будет ли проблема потом с документами утверждали нет, но предоставить все документы для ознакомления отказались. Я нашла информацию о том что тут не желательно строительство ведь есть плавуны, на мой вопрос как они решили эту проблему раз строят дом, сразу же забыли все ответы и опять дали проспекты квартир. Обращаться в отдел продаж я больше не буду ведь это просто не имеет смысла, но все же ответы на свои вопросы надеюсь получить от инвесторов или тех кто владеет большей информацией как продающий отдел.
Инна М
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:16

Кто-нибудь оставьте своё впечатление о застройщике.Столько застройщиков не знаю кого выбрать к счастью время на раздумье есть ибо хочу приобрести квартиру подростаещему внуку.Подскажите объекты с приемлемой ценой.Можете отправить сюда фотографии, так примерно будет представление, во всяком случае удалось поработать в архитектурной сфере и в основном смогу разобраться.Понравился один момент в застройщике: есть широкий выбор, от совсем недорогих к дорогим объектам.Объектов много из них заинтересовал жилой комплек Баггоутовский.Цена где-то 17000 грн за кв.метр но надо рассмотреть способы приобретения.Генеральный план выглядит красиво, а как всё выглядит в реалии? Какие могут возникнуть трудности, что вам не нравится?Кто сталкивался с застройщиком напишите хорошие комплексы, и если есть достоверные сайты о нем.Спасибо!
Белов
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 08:50

В Ярославычи 2, хотели купить квартиру маме мужа. Сразу смутили форумные сообщения о судах, в первом доме не большая парковка что тоже не порадовало. Прочли все о том месте где строят дом и возникает все больше сомнений не опасно ли там строить дом и что будет с теми кто купит там квартиру. Жители соседних домов уже жалуются на трещины котоыре у них появились в квартирах когда начали строить новые дома. В расстеряных чувствах, цена не плохая но стоит ли рисковать.
Светлана Воронина
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:47

Смотрели квартиру в Вышгороде от этого застройщика. Дом не плохой. Только вот суда и не совсем понятная ситуация с участком на котором строят наводит на нехорошие размышления. В том доме что уже сдан. Внутрення отделка не качественная. На окнах царапины, стены и потолки не везде ровные. Пока что сомневаюсь в рациональности такой покупки
Mihai43
 
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