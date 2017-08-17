У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ДБК-Житлобуд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ДБК-Житлобуд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:14
"ДБК-Житлобуд"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ДБК-Житлобуд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ДБК-Житлобуд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Сер 22 лис, 2017 17:38
В поисках своей квартиры попала в ЖК The Lakes впечатлений осталось масса, и ими просто не возможно не поделиться. Я потенциальный инвестор за свои деньги хочу купить квартиру. Консультация в отделе продаж, запомнится на долго. На вопросы отвечали долго постоянно переспрашивая коллег. Будет ли проблема потом с документами утверждали нет, но предоставить все документы для ознакомления отказались. Я нашла информацию о том что тут не желательно строительство ведь есть плавуны, на мой вопрос как они решили эту проблему раз строят дом, сразу же забыли все ответы и опять дали проспекты квартир. Обращаться в отдел продаж я больше не буду ведь это просто не имеет смысла, но все же ответы на свои вопросы надеюсь получить от инвесторов или тех кто владеет большей информацией как продающий отдел.
Додано: Чет 30 лис, 2017 10:55
Привет! Решил инвестировать в данный дом. Есть сомнения. Говорят что тут будет не самый приятный запах весной. И еще вопрос относительно договора. Мне предлагали посмотреть договор который купівлі -продажу майнових прав, он такой у всех или это тот самый предварительный договор который все же имеет свои риски? Ну и конечно же хотел знать как с работами на сколько быстро они идут кто следит? На днях делали фото вроде бы стройка идет. Но ваше мнение? Кому что известно об успехах компании и ее надежности?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:47
Объект застройщик сдает вовремя, за ним наблюдаю давно и даже рассматриваю покупку квартиры. Но не нравится та проблема которая возникает на Рижской 73г. Дом стоит. Внешне красивый. Но дороги к дому нет. Идти к метро нужно через гаражи и лес что еще не так пугает летом. Но зимой быстро становится темно и опасно. Сам дом как в яме, что оставляет все же вопросы к этому застройщику.
Додано: Нед 28 січ, 2018 09:16
В поисках своей квартиры попала в ЖК The Lakes впечатлений осталось масса, и ими просто не возможно не поделиться. Я потенциальный инвестор за свои деньги хочу купить квартиру. Консультация в отделе продаж, запомнится на долго. На вопросы отвечали долго постоянно переспрашивая коллег. Будет ли проблема потом с документами утверждали нет, но предоставить все документы для ознакомления отказались. Я нашла информацию о том что тут не желательно строительство ведь есть плавуны, на мой вопрос как они решили эту проблему раз строят дом, сразу же забыли все ответы и опять дали проспекты квартир. Обращаться в отдел продаж я больше не буду ведь это просто не имеет смысла, но все же ответы на свои вопросы надеюсь получить от инвесторов или тех кто владеет большей информацией как продающий отдел.
Додано: Нед 18 лют, 2018 09:16
Кто-нибудь оставьте своё впечатление о застройщике.Столько застройщиков не знаю кого выбрать к счастью время на раздумье есть ибо хочу приобрести квартиру подростаещему внуку.Подскажите объекты с приемлемой ценой.Можете отправить сюда фотографии, так примерно будет представление, во всяком случае удалось поработать в архитектурной сфере и в основном смогу разобраться.Понравился один момент в застройщике: есть широкий выбор, от совсем недорогих к дорогим объектам.Объектов много из них заинтересовал жилой комплек Баггоутовский.Цена где-то 17000 грн за кв.метр но надо рассмотреть способы приобретения.Генеральный план выглядит красиво, а как всё выглядит в реалии? Какие могут возникнуть трудности, что вам не нравится?Кто сталкивался с застройщиком напишите хорошие комплексы, и если есть достоверные сайты о нем.Спасибо!
Додано: Сер 28 лют, 2018 08:50
В Ярославычи 2, хотели купить квартиру маме мужа. Сразу смутили форумные сообщения о судах, в первом доме не большая парковка что тоже не порадовало. Прочли все о том месте где строят дом и возникает все больше сомнений не опасно ли там строить дом и что будет с теми кто купит там квартиру. Жители соседних домов уже жалуются на трещины котоыре у них появились в квартирах когда начали строить новые дома. В расстеряных чувствах, цена не плохая но стоит ли рисковать.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:47
Смотрели квартиру в Вышгороде от этого застройщика. Дом не плохой. Только вот суда и не совсем понятная ситуация с участком на котором строят наводит на нехорошие размышления. В том доме что уже сдан. Внутрення отделка не качественная. На окнах царапины, стены и потолки не везде ровные. Пока что сомневаюсь в рациональности такой покупки
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