"ДБК-Житлобуд"

Додано: Сер 22 лис, 2017 17:38

В поисках своей квартиры попала в ЖК The Lakes впечатлений осталось масса, и ими просто не возможно не поделиться. Я потенциальный инвестор за свои деньги хочу купить квартиру. Консультация в отделе продаж, запомнится на долго. На вопросы отвечали долго постоянно переспрашивая коллег. Будет ли проблема потом с документами утверждали нет, но предоставить все документы для ознакомления отказались. Я нашла информацию о том что тут не желательно строительство ведь есть плавуны, на мой вопрос как они решили эту проблему раз строят дом, сразу же забыли все ответы и опять дали проспекты квартир. Обращаться в отдел продаж я больше не буду ведь это просто не имеет смысла, но все же ответы на свои вопросы надеюсь получить от инвесторов или тех кто владеет большей информацией как продающий отдел.