У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Сан Девелопмент". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Сан Девелопмент", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:21
"Сан Девелопмент"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Сан Девелопмент". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Сан Девелопмент", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Чет 21 вер, 2017 23:11
Всем привет! Нужен совет только тех, кто уже покупал квартиры у этого застройщика. Рассматриваю покупку квартиры на Майкопской в 5 секции. Есть ли у вас замечания к этому застройщику? Что тут с придомовой территорией? Качество работ строителей вас устроило? Я посмотрел три квартиры. На первый взгляд они не плохие. И вроде бы сам застройщик не вызывает негатива. Но мне важно понять рассматривать квартиры в этом доме для покупки или же поискать другой. Буду благодарен за все отзывы!
Додано: Суб 23 вер, 2017 15:13
Добрый день. Я покупал, застройщик хороший, строит хорошо, но надо на этапе сдачи квартиры проконтролировать, чтобы все недоработки устранил.
Додано: Суб 23 вер, 2017 15:17
Re: "Сан Девелопмент"
Добрый день, я покупал. Застройщик хороший, строит хорошо. Надо понимать, вы для себя? В этом доме небольшие уютные квартиры с красивым видом и террасами. Если микрорайон нравится, берите. Подводные камни, долго переводит застройщик тариф электроэнергии с строительного на жилой.
Додано: Чет 28 вер, 2017 07:54
p_76 Детальнее можно услышать мнение о этом строителе? Плюсы и минусы?
Додано: Пон 30 жов, 2017 09:58
Re: "Сан Девелопмент"
Какие гарантии временной сдачи фирма предоставляет???
Додано: Нед 14 січ, 2018 12:12
+
сдает объекты;
индивидуальные проекты;
интересные расположения объектов;
возможность индивидуальных условий при покупке;
адекватная стоимость объектов
качество строящихся объектов
-
проблемы с подключениями к коммуникациям;
может менять по своему усмотрению начинку сданных объектов (исходя из своей логики).
Додано: Пон 15 січ, 2018 09:11
alexanderpostoyuk А что вы еще знаете о данном застройщике?Стоит с ним работать? Спасибо!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:49
Ищу квартиру для инвестирования. Возникли вопросы по дому на Майкопской. На сколько уже задержка ввода в эксплуатацию 4-5х секций. 6 ведь будут строить еще дольше. За парковку – на вид она маленькая значит будут проблемы с местами. Есть ли уже канализация? Что сейчас тут с отоплением? Относительно тарифов? Что можете сказать? Спасибо!
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