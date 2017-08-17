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"Сан Девелопмент"

"Сан Девелопмент"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:21

"Сан Девелопмент"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Сан Девелопмент". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Сан Девелопмент", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2017 23:11

Всем привет! Нужен совет только тех, кто уже покупал квартиры у этого застройщика. Рассматриваю покупку квартиры на Майкопской в 5 секции. Есть ли у вас замечания к этому застройщику? Что тут с придомовой территорией? Качество работ строителей вас устроило? Я посмотрел три квартиры. На первый взгляд они не плохие. И вроде бы сам застройщик не вызывает негатива. Но мне важно понять рассматривать квартиры в этом доме для покупки или же поискать другой. Буду благодарен за все отзывы!
Сергей Терьерович
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 вер, 2017 15:13

Добрый день. Я покупал, застройщик хороший, строит хорошо, но надо на этапе сдачи квартиры проконтролировать, чтобы все недоработки устранил.
p_76
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Повідомлення Додано: Суб 23 вер, 2017 15:17

Re: "Сан Девелопмент"

Добрый день, я покупал. Застройщик хороший, строит хорошо. Надо понимать, вы для себя? В этом доме небольшие уютные квартиры с красивым видом и террасами. Если микрорайон нравится, берите. Подводные камни, долго переводит застройщик тариф электроэнергии с строительного на жилой.
p_76
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2017 07:54

p_76 Детальнее можно услышать мнение о этом строителе? Плюсы и минусы?
Зоряна
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 09:58

Re: "Сан Девелопмент"

Какие гарантии временной сдачи фирма предоставляет???
Едуард87
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:12

  Зоряна написав:p_76 Детальнее можно услышать мнение о этом строителе? Плюсы и минусы?

+
сдает объекты;
индивидуальные проекты;
интересные расположения объектов;
возможность индивидуальных условий при покупке;
адекватная стоимость объектов
качество строящихся объектов

-
проблемы с подключениями к коммуникациям;
может менять по своему усмотрению начинку сданных объектов (исходя из своей логики).
alexanderpostoyuk
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 09:11

alexanderpostoyuk А что вы еще знаете о данном застройщике?Стоит с ним работать? Спасибо!
перчиха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:49

Ищу квартиру для инвестирования. Возникли вопросы по дому на Майкопской. На сколько уже задержка ввода в эксплуатацию 4-5х секций. 6 ведь будут строить еще дольше. За парковку – на вид она маленькая значит будут проблемы с местами. Есть ли уже канализация? Что сейчас тут с отоплением? Относительно тарифов? Что можете сказать? Спасибо!
nechto
 
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