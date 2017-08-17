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Додано: Чет 05 кві, 2018 07:04
Квартиру ищу с женой для сына. Смотрели для покупки Касиопею. Плохое впечатление производит то, что дома Патриотики сдают с очень большой задержкой. Утепления в домах нет нормального. Окна сразу видно низкого качества. Да и само строительство идет медленно что не совсем нам подходит.
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:18
Вопрос к опытным форумчанам. Ваше мнение нужно. Есть в 19 доме однушки, хочу взять для сдачи в аренду. С этажом определился, мучает вопрос, те что ближе к выходу и лифту подешевле, и крайние немного дороже. Насколько данный фактор играет роль для арендатора? И денег не сильно жалко, но с другой стороны буде ли от этого цена на 500 грн выше? Спасибо.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:41
Эврика, расскажу о ней только потому что чуть не купил там квартиру но вовремя остановился. Чего и вам желаю. Основной минус: Качество материалов которое использовали при строительстве ужасное. Ремонт от застройщика это скорее пародия а не ремонт. Нет обещанной инфраструктуры и скорее всего ее не будет. Паркинг это предел мечтаний и его тоже нет. Сроки - не реальные. То что обещают это как в поговорке. Обещанного три года ждут. Или же тут скорее как рак на горе свистеть будет. Дом на доме но сдан официально только один дом. А как же остальные и за что их строить будут?! Одна радость рядом метро.
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