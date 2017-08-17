Додано: Сер 23 тра, 2018 10:41

Эврика, расскажу о ней только потому что чуть не купил там квартиру но вовремя остановился. Чего и вам желаю. Основной минус: Качество материалов которое использовали при строительстве ужасное. Ремонт от застройщика это скорее пародия а не ремонт. Нет обещанной инфраструктуры и скорее всего ее не будет. Паркинг это предел мечтаний и его тоже нет. Сроки - не реальные. То что обещают это как в поговорке. Обещанного три года ждут. Или же тут скорее как рак на горе свистеть будет. Дом на доме но сдан официально только один дом. А как же остальные и за что их строить будут?! Одна радость рядом метро.