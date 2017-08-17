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"Status Group"

"Status Group"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:39

"Status Group"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Status Group". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Status Group", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2017 21:06

Добрый вечер! Хочу купить квартиру в секции Г. Читала форумы, отзывы разные. Поэтому хотелось узнать что изменилось с начала заселения в дом? есть ли проблемы? как работает ваша комунальная служба? Ремонт делали? Какие косяки вылазили? То что я видела, что радиаторы, окна нужно менять. Слышимость в квартире как? Буду благодарна за все отзывы.
Мила82
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2017 16:13

Шукаю нову квартиру. Чи можу я отримати адреси будинків, які Здані в експлуатацію? Недобуд не цікавий категорично. 8)
aragorn1234
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:14

Доброго дня. Хочу купить квартиру в комплексе Статус груп, на первый взгляд после посещения впечатления остались нормальные, поэтому хотелось услышать инвесторов. Как дом? Как в нем жить? Комфортно ли? Есть ли какие-то значительные проблемы с ремонтом? Коммуникации работают хорошо? Нет с ними проблем? Какие косяки будут всплывать во время ремонта. Судя по внешнему виду дома в нем жители меняют окна что еще? Спасибо за советы
Z1GFRID
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:39

Поделюсь мнением о данном застройщике. Адекватен, грубых и длительных проблем с сдачей дома не было. Документы выдавали быстро. С плюсов могу еще сказать что сам застройщик пытался идти на разговор с инвесторами, решали много проблемных моментов вместе. Говорить что все было только хорошо тоже не могу. Было много не понимания во время подписания договоров с ЖЕК, там был целый сценарий. Во второй секции были проблемы с окнами они установлены не правильно и перекошены, пришлось все менять. Стоит установить и микровентилирование. А так больше замечаний у меня не было.
КП21
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:27

С данным застрйощиком не стоит связываться. Много обещаний и в итоге ничего в ответ. На картинках одни дома в реальности другие. Материалы при строительстве закупают другие не те которые указаны в договорах. Комплексная экспертиза не была показана в отделе продаж. Ведь хотелось быть уверенным что все документы у них в порядке. Впечатление не приятное. Вот таким образом я смотрел квартиру для покупки. Пока что нахожусь в поиске и уверен точно у этого застройщика я ее не буду покупать.
Timoha87
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:55

В поисках квартиры для себя решили остановится на ЖК Podil Plaza & Residence.
Внешне все очень красиво. Только узнали что есть и скрытые нюансы. Дом на Славутич так и не довели до ума. Ключи рздали а вот подключить его нормально забыли. Проблемы застрйщик множит для себя. Что заставляет задуматься в его порядошности.
templar57
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:31

Выбираю между Ревьерой и Заречным(хочу что-то возле метро и Днепра, тут выбор небольшой). В Ривьере есть плюс, индивидуальное отопление, ну и расположение мне нравится немного больше. Да и цена за кв.метр немного поменьше, но судя по форуму есть проблемы с подключением коммуникаций(по личному опыту знаю, что обещания застройщика "через пару недель-максимум месяц" может затянутся на много лет). Вообще в ЖК уже кто-то живёт, или статус "введён в эксплуатацию" говорит только о наличии разрешающих документов? В подвале воды не бывает? Строительство закончится второй секцией или ещё что-то будут застраивать? НУ и в целом что посоветуют те кто уже вложился?..
Евгения87
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:21

Re: "Status Group"

В этом году купили двушку в ЖК Ривьера. Планируем встретить Новый год в новой квартире. Уже познакомились с жильцами. Свои нюансы конечно есть, как в любой новостройке, но в целом остались довольны.
centrinformstat
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:44

Статус Групп не расчитывается по долгам.

Если директор не расчитывается по долгам, то доверять ему нельзя.
Ниже подробный рассказ от первого лица о том, как Андрей Стрихарский кинул человека на деньги:
https://www.facebook.com/graf.nuleen/po ... 5450036476
sheriff2019
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