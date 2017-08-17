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"ЖК Renaissance
Residence"

"ЖК Renaissance Residence"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:53

"ЖК Renaissance Residence"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ЖК Renaissance Residence". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ЖК Renaissance Residence", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Повідомлень: 5530
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 394 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2017 09:58

Ищу квартиру для себя с мужем. За несколько месяцев мы посмотрели много квартир в новых домах. Увидев рекламу дома Renaissance Residence решили посмотреть на него и квартиры в нем. Близкое расположение Ботанического сада нас порадовало. Печерский район не отличается доступной ценой на квартиры мы это понимали но решили что попробуем потянуть квартиру тут. Как казалось тут не найти квартиру на которую будет средняя цена. Статус квартир – Элитный. Стоит отметить, что строили этот дом профессионально. Строение возведено с применением монолитно-каркасной технологии. Застройщик использовал хорошие материалы которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Соответственно и лифты которые размещены в доме имеют бесшумное движение, что обеспечивает комфорт жителям квартир. Внешний вид соответствует своему статусу, роскошь просматривается везде. В самом комплексе построено 6 домов. Три из которых – многоквартирные, остальные – особняки. Тут предусмотрено все для комфортного проживания, высота помещений от 3,4 - 4 м, автономное отопление, есть отдельная котельная, свой ЖЭК и нижний двухуровневый паркинг. Инфраструктура также полностью соответствует району, сад, школа, рестораны, спа-центры, закрытая детская площадка. Круглосуточное видеонаблюдение и охрана обеспечат полную безопасность. Казалось бы дом мечты – но такая мечта не всем по карману и нам тоже. В тоже время, у нас возник вопрос, зачем жить в квартире когда за такую сумму можно купить очень неплохой дом. Посмотрев то что выставлено на продажу в этом доме, и помечтав о большой и красивой квартире у Ботанического сада, я с мужем отправилась искать квартиру в доме где цена доступнее. Хотя, для любителей роскоши этот дом удачный вариант.
Ритуля
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2017 12:27

Ритуля Могу сказать с полной уверенностью Renaissance Residence один из самых ответственных и добросовестных застройщиков! Все сделано на совесть и на года !Советую всегда своим друзьям и знакомым эту фирму так как живу в достаточно уютной квартире и не жалею что вложился именно здесь)
Logist
 
Повідомлень: 5
З нами з: 04.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2017 13:23

Ритуля Цены совсем совсем высокие? Какие приблизительно?
A762A
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2017 07:43

A762A Цены на квартиры очень высокие. От 3 270 $ за цена за м². Та что я смотрела стоила 5 376 $ за м². Общая площадь ее до 465м². Впечатление осталось приятное от самой квартиры. Но цена слишком высока.
Ритуля
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2017 16:45

Ритуля Если компания честная и человека всё устраивает можно брать.А то люди берут по низкой цене а их потом кидают.
Diksi
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 11:05

Re: "ЖК Renaissance Residence"

Читал об этом жилом комплексе - многие говорят что это идеальный вариант.
Никита01
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 07:13

Дом - который я смотрела не просто роскошный. Эти квартиры для особых людей. Среднему классу они точно будут не по карману. Тут роскошь чувствуеться во всем. Район, парковая зона, Бот сад. Нет автомобильного трафика. Хорошая траспортная развязка. Рядом школы, садики и офисы. Квартира мечты но только для тех кто имеет средства. Пока что так к сожалению.
Рита Новикова
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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