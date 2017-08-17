"ЖК Renaissance Residence"

Додано: Нед 10 вер, 2017 09:58

Ищу квартиру для себя с мужем. За несколько месяцев мы посмотрели много квартир в новых домах. Увидев рекламу дома Renaissance Residence решили посмотреть на него и квартиры в нем. Близкое расположение Ботанического сада нас порадовало. Печерский район не отличается доступной ценой на квартиры мы это понимали но решили что попробуем потянуть квартиру тут. Как казалось тут не найти квартиру на которую будет средняя цена. Статус квартир – Элитный. Стоит отметить, что строили этот дом профессионально. Строение возведено с применением монолитно-каркасной технологии. Застройщик использовал хорошие материалы которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Соответственно и лифты которые размещены в доме имеют бесшумное движение, что обеспечивает комфорт жителям квартир. Внешний вид соответствует своему статусу, роскошь просматривается везде. В самом комплексе построено 6 домов. Три из которых – многоквартирные, остальные – особняки. Тут предусмотрено все для комфортного проживания, высота помещений от 3,4 - 4 м, автономное отопление, есть отдельная котельная, свой ЖЭК и нижний двухуровневый паркинг. Инфраструктура также полностью соответствует району, сад, школа, рестораны, спа-центры, закрытая детская площадка. Круглосуточное видеонаблюдение и охрана обеспечат полную безопасность. Казалось бы дом мечты – но такая мечта не всем по карману и нам тоже. В тоже время, у нас возник вопрос, зачем жить в квартире когда за такую сумму можно купить очень неплохой дом. Посмотрев то что выставлено на продажу в этом доме, и помечтав о большой и красивой квартире у Ботанического сада, я с мужем отправилась искать квартиру в доме где цена доступнее. Хотя, для любителей роскоши этот дом удачный вариант.