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Акції від Мегабанку

Акції від Мегабанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:21

Львовянка впервые открыла депозит в "МЕГАБАНКЕ" и выиграла з

На Рождественские праздники сказки оживают и мечты становятся реальностью!

Накануне Старого Нового года работники Львовского центрального регионального отделения "МЕГАБАНКА" вручили ценный подарок – 5-граммовый золотой слиток клиенту отделения, которая стала победителем новогодней акции от "МЕГАБАНКА".

https://www.megabank.ua/news/news12012018
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:21

Житель Днепра получил в подарок золотой слиток

Клиент отделения "МЕГАБАНКА" в Днепре получил в подарок золотой слиток по результатам Новогодней акции для вкладчиков банка – физических лиц.

Игорь Александрович не так давно оформил краткосрочный вклад в нашем банке, и был приятно удивлен неожиданной победой. В Днепропетровском центральном региональном отделении банка ему торжественно вручили приз – слиток золота весом 5 г.

https://www.megabank.ua/news/news15012018
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:48

Результати першого розіграшу до 30-річчя банку.

Переможницею серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) стала Світлана Миколаївна з Харкова (договір № F.443642).

Переможницею серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) стала Ольга Євгенівна з Івано-Франківська (договір № F.568447).

Вітаємо наших перших переможниць! Вони стали власницями кавомашин.

Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.

Наступний розіграш відбудеться 15.05.

Розіграш проводиться за допомогою сервісу random.org за номерами депозитних вкладів.
https://www.megabank.ua/ua/news/winner08052020
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Повідомлень: 1247
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12
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