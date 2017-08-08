Акції від Мегабанку

Накануне Старого Нового года работники Львовского центрального регионального отделения "МЕГАБАНКА" вручили ценный подарок – 5-граммовый золотой слиток клиенту отделения, которая стала победителем новогодней акции от "МЕГАБАНКА".
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:21
Львовянка впервые открыла депозит в "МЕГАБАНКЕ" и выиграла з
На Рождественские праздники сказки оживают и мечты становятся реальностью!
Накануне Старого Нового года работники Львовского центрального регионального отделения "МЕГАБАНКА" вручили ценный подарок – 5-граммовый золотой слиток клиенту отделения, которая стала победителем новогодней акции от "МЕГАБАНКА".
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:21
Житель Днепра получил в подарок золотой слиток
Клиент отделения "МЕГАБАНКА" в Днепре получил в подарок золотой слиток по результатам Новогодней акции для вкладчиков банка – физических лиц.
Игорь Александрович не так давно оформил краткосрочный вклад в нашем банке, и был приятно удивлен неожиданной победой. В Днепропетровском центральном региональном отделении банка ему торжественно вручили приз – слиток золота весом 5 г.
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:48
Результати першого розіграшу до 30-річчя банку.
Переможницею серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) стала Світлана Миколаївна з Харкова (договір № F.443642).
Переможницею серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) стала Ольга Євгенівна з Івано-Франківська (договір № F.568447).
Вітаємо наших перших переможниць! Вони стали власницями кавомашин.
Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.
Наступний розіграш відбудеться 15.05.
Розіграш проводиться за допомогою сервісу random.org за номерами депозитних вкладів.
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:36
Результати 2 розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАН
15 травня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Тамара Василівна з Полтави (код клієнта F.502744);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Наталія Олександрівна з Житомира (код клієнта F. 162615).
Вітаємо наших переможниць! Вони стали власниками електрогрилю.
Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.
Наступний розіграш відбудеться 22.05.
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:05
Результати розіграшу 22 травня
Результати третього розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Анатолій Володимирович з Вінниці (код клієнта F.557145);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Надія Максимівна з Хмельницького (код клієнта F. 585108).
Вітаємо наших переможців! Вони стали власниками смартгодинників.
Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.
Наступний розіграш відбудеться 29.05.
Розіграш проводиться за допомогою сервісу random.org за номерами ідентифікації клієнтів.
Офіційні правила розіграшу призів
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:06
Результати розіграшу 29 травня
Результати четвертого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Цього тижня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Анатолій Петрович з Черкас (код клієнта F.155509);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Олег Олександрович з Києва (код клієнта F.464571).
Вітаємо наших переможців! Вони стали власниками роботів-пилосмоків.
Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.
Наступний розіграш відбудеться 5 червня.
Розіграш проводиться за допомогою сервісу random.org за номерами ідентифікації клієнтів.
Офіційні правила розіграшу призів
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:51
Результати розіграшу 5 червня
Результати п’ятого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Цього тижня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Тетяна Іванівна з смт Донець Харківської області (код клієнта F.87867);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Ірина Юріївна з Конотопа Сумської області (код клієнта F.622309).
Вітаємо наших переможниць! Подарунок цього тижня – кавомашина.
Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.
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