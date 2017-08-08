RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Мегабанку

Акції від Мегабанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:01

Результати розіграшу 19 червня

Результати сьомого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.

Цього тижня переможцями стали:

серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Ніна Андріївна із Сум (код клієнта F.571258);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Ігор Миколайович з Кропивницького (код клієнта F.544357).
Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок смартгодинники!
https://www.megabank.ua/ua/news/winner19062020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:55

Подарунки отримали переможці розіграшу 05.06

Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.

Подарунки (кавомашини) розіграшу п’ятого тижня дісталися своїх господарів на Харківщині та Сумщині.

У Шебелинському відділенні «МЕГАБАНКУ», що на Харківщині, керуюча Тетяна Авілова з колективом вітали Тетяну Іванівну із смт Донець, яка стала переможницею розіграшу п’ятого тижня.
https://www.megabank.ua/ua/news/gifts05062020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:21

Результати розіграшу 26 червня

Результати восьмого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.

Цього тижня переможцями стали:

серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Ірина Євгеніївна з Чугуєва (код клієнта F.188230);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Віктор Миколайович з Миколаєва (код клієнта F.493151).
Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок електросамокати!

Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.

Наступний розіграш відбудеться 3 липня.
https://www.megabank.ua/ua/news/winner26062020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:20

Подарунки отримали переможці розіграшу 12.06

Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.

Переможниця розіграшу шостого тижня серед вкладників Тетяна Яківна з Нової Каховки Херсонської області вже зі своїм призом. Три роки тому вона стала нашим клієнтом, розмістила свій вклад, який і приніс їй у подарунок до 30-річчя банку приємний бонус у вигляді електрогриля.
https://www.megabank.ua/ua/news/gifts12062020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:22

Результати розіграшу 3 липня

Результати першого липневого та дев’ятого за рахунком розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.

Цього тижня переможцями стали:

серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Віталій Іванович з Херсона (код клієнта F.173383);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Андрій Степанович з Чернігова (код клієнта F.174329).
Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок роботи-пилоси!
https://www.megabank.ua/ua/news/winner03072020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:56

Подарунки отримали переможці розіграшу 19.06

Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.

Вклади у «МЕГАБАНКУ» принесли перемогу у розіграші сьомого тижня й подарунки – смартгодинники – нашим двом клієнтам із Сум та Кропивницького.
https://www.megabank.ua/ua/news/gifts08072020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:42

Результати розіграшу 10 липня

Результати десятого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.

Цього тижня переможцями стали:

серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Ірина Петрівна зі Львова (код клієнта F.314006);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Яна Леонідівна з Бахмута Донецької області (код клієнтки F. 629947).
Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок електрогрилі!
https://www.megabank.ua/ua/news/winner10072020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:45

МЕГАБАНК відзначив учасників дитячого конкурсу

10 липня в Донецькій ОТГ Харківської області нагородили переможців та учасників конкурсу з виготовлення віночків «На Івана, на Купала я віночок одягала». «МЕГАБАНК» підтримав місцеву ініціативу, а також з нагоди свого 30-річчя вручив учасникам конкурсу подарунки.

Участь у конкурсі, організованого нашим партнером – первинною профспілковою організацією газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», взяли 41 дівчинка та один хлопчик із смт Донець та смт Андріївка. На конкурс вони надіслали свої фото у віночках. За підсумками онлайн голосування найбільшу кількість вподобань набрали 12 дітей, які стали переможцями конкурсу.
https://www.megabank.ua/ua/news/news13072020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:11

Подарунки отримали переможці розіграшу 26 червня

Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.
https://www.megabank.ua/ua/news/gifts26062020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:13

Результати розіграшу 17 липня

Цього тижня переможцями стали:

серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Анатолій Михайлович з Ромнів Сумської області (код клієнта F.574863);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Юрій Іванович із Запоріжжя (код клієнта F.631789).
Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок кавомашини!
https://www.megabank.ua/ua/news/winner17072020
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку Форвард 1 ... 9, 10, 11
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 18:03
101 26923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 10:05
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 20, 21, 22
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 17:11
210 40598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 10:03
Assistant_Portal
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 16:28
12 11052
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 11:46
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87821)
21.07.2020 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.