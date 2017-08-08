Акції від Мегабанку

Результати сьомого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Цього тижня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Ніна Андріївна із Сум (код клієнта F.571258); серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Ігор Миколайович з Кропивницького (код клієнта F.544357). Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок смартгодинники! https://www.megabank.ua/ua/news/winner19062020
Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.
Подарунки (кавомашини) розіграшу п’ятого тижня дісталися своїх господарів на Харківщині та Сумщині.
У Шебелинському відділенні «МЕГАБАНКУ», що на Харківщині, керуюча Тетяна Авілова з колективом вітали Тетяну Іванівну із смт Донець, яка стала переможницею розіграшу п’ятого тижня. https://www.megabank.ua/ua/news/gifts05062020
Результати восьмого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Цього тижня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Ірина Євгеніївна з Чугуєва (код клієнта F.188230); серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Віктор Миколайович з Миколаєва (код клієнта F.493151). Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок електросамокати!
Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.
Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.
Переможниця розіграшу шостого тижня серед вкладників Тетяна Яківна з Нової Каховки Херсонської області вже зі своїм призом. Три роки тому вона стала нашим клієнтом, розмістила свій вклад, який і приніс їй у подарунок до 30-річчя банку приємний бонус у вигляді електрогриля. https://www.megabank.ua/ua/news/gifts12062020
Результати першого липневого та дев’ятого за рахунком розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Цього тижня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Віталій Іванович з Херсона (код клієнта F.173383); серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Андрій Степанович з Чернігова (код клієнта F.174329). Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок роботи-пилоси! https://www.megabank.ua/ua/news/winner03072020
Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.
Результати десятого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Цього тижня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Ірина Петрівна зі Львова (код клієнта F.314006); серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Яна Леонідівна з Бахмута Донецької області (код клієнтки F. 629947). Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок електрогрилі! https://www.megabank.ua/ua/news/winner10072020
10 липня в Донецькій ОТГ Харківської області нагородили переможців та учасників конкурсу з виготовлення віночків «На Івана, на Купала я віночок одягала». «МЕГАБАНК» підтримав місцеву ініціативу, а також з нагоди свого 30-річчя вручив учасникам конкурсу подарунки.
Участь у конкурсі, організованого нашим партнером – первинною профспілковою організацією газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», взяли 41 дівчинка та один хлопчик із смт Донець та смт Андріївка. На конкурс вони надіслали свої фото у віночках. За підсумками онлайн голосування найбільшу кількість вподобань набрали 12 дітей, які стали переможцями конкурсу. https://www.megabank.ua/ua/news/news13072020
Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит. https://www.megabank.ua/ua/news/gifts26062020
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Анатолій Михайлович з Ромнів Сумської області (код клієнта F.574863); серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Юрій Іванович із Запоріжжя (код клієнта F.631789). Вітаємо наших переможців, які отримають у подарунок кавомашини! https://www.megabank.ua/ua/news/winner17072020