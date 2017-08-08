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Акції від Мегабанку

Акції від Мегабанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:22

Подарунки отримали переможці розіграшу 10 липня

Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.

Подарунок – електрогриль – дістався переможниці десятого (10.07) розіграшу до 30-річчя «МЕГАБАНКУ» Ірини Петрівни зі Львова. Клієнтка співпрацює з нашим банком чотири роки.

У Бахмутському відділенні, що на Донеччині, вручили подарунок Яні Леонідівні – ще одній переможниці розіграшу 10 липня. Пані Яна нещодавно стала клієнткою нашого банку. Крім приємних відсотків, вклад у «МЕГАБАНКУ» приніс їй у подарунок ще й електрогриль.
https://www.megabank.ua/ua/news/gifts10082020
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:24

Результати розіграшу 24 липня

Результати дванадцятого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.

Цього тижня переможцями стали:

серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Тамара Василівна з Харкова (код клієнта F.519885);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Інеса Романівна з Харкова (код клієнта F.623637).
Вітаємо наших переможниць, які отримують у подарунок смартгодинники!
https://www.megabank.ua/ua/news/winner24072020
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:45

Результати розіграшу 31 липня

Із 4 травня «МЕГАБАНК» проводив грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників з нагоди свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирав двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.

31 липня ми завершуємо проведення розіграшу. Цього фінального разу переможцями і власниками роботів-пилососів стали:

серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) — Марина Кузьмівна з Харкова (код клієнта F.542846);
серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) — Євген Іванович з Краснокутська Харківської області (код клієнта F. 631007).
Вітаємо з перемогою. Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.

Вітаємо усіх наших переможців. Дякуємо нашим вкладникам за довіру та співпрацю!
https://www.megabank.ua/ua/news/winner31072020
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:00

Подарунки отримали переможці липневих розіграшів!

31 липня «МЕГАБАНК» завершив проводити грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Переможці низки липневих розіграшів вже отримали виграні призи.
https://www.megabank.ua/ua/news/winners072020
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:36

Вигравайте круті авто за оплати з Mastercard у «Сільпо»

З 2 грудня по 28 грудня 2020 платіть карткою Mastercard від «МЕГАБАНКУ» від 500 грн у всій мережі супермаркетів «Сільпо» та отримайте шанс виграти один із 20 автомобілів AUDI Q3.

Як взяти участь в розіграші?
Для участі в акції не потрібно реєструватися. Просто оплачуйте покупки карткою Mastercard від «МЕГАБАНКУ» (фізичною, карткою у смартфоні чи у додатку Сільпо), скануйте карту лояльності «Власний Рахунок», і один із 20 новеньких авто може стати вашим. Мінімальна сума покупки – 500 грн.
Отримайте шанс стати власником одного із 20 авто AUDI Q3.
Розіграші відбуваються щотижня у прямому ефірі на офіційному каналі Сільпо в YouTube та на офіційній сторінці Сільпо у Facebook. Переможці визначатимуться за допомогою random.org у прямому ефірі.

Щотижня розігрується по 5 авто. Загальний призовий фонд – 20 авто Audi Q3.
https://www.megabank.ua/ua/news/news15122020
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:28

Новорічні акції від Visa і партнерів

Незалежно від обставин, різдвяні та новорічні свята відбудуться!
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Отримуйте безкоштовну доставку замовлень на сайті epicentrk.ua під час оплати карткою Visa від «МЕГАБАНКУ». Безкоштовна доставка розповсюджується на замовлення від 250 грн. Максимальна сума доставки, яка компенсується з боку Visa, складає 250 грн. Якщо сума доставки перевищує суму 250 грн, покупець самостійно сплачує різницю.
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Акція діє до 3 січня!

10% знижка на Hotels.com з карткою Visa від «МЕГАБАНКУ»
Отримайте знижку 10% на бронювання готелю з hotels.com та Visa за допомогою промокоду 10VISA. Знижка надається на бронювання від 1 до 28 ночей у готелі-учаснику програми. Скористатися знижкою для здійснення бронювання потрібно за посиланням.

Бронювання має бути здійснено до 31.12 із завершенням проживання до 31.03.2021.
https://www.megabank.ua/ua/news/news18122020
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