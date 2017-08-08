Акції від Мегабанку

Із 4 травня по 31 липня «МЕГАБАНК» проводить грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирає двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.
Подарунок – електрогриль – дістався переможниці десятого (10.07) розіграшу до 30-річчя «МЕГАБАНКУ» Ірини Петрівни зі Львова. Клієнтка співпрацює з нашим банком чотири роки.
У Бахмутському відділенні, що на Донеччині, вручили подарунок Яні Леонідівні – ще одній переможниці розіграшу 10 липня. Пані Яна нещодавно стала клієнткою нашого банку. Крім приємних відсотків, вклад у «МЕГАБАНКУ» приніс їй у подарунок ще й електрогриль. https://www.megabank.ua/ua/news/gifts10082020
Результати дванадцятого розіграшу серед вкладників до 30-річчя МЕГАБАНКУ.
Цього тижня переможцями стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) – Тамара Василівна з Харкова (код клієнта F.519885); серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) – Інеса Романівна з Харкова (код клієнта F.623637). Вітаємо наших переможниць, які отримують у подарунок смартгодинники! https://www.megabank.ua/ua/news/winner24072020
Із 4 травня «МЕГАБАНК» проводив грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників з нагоди свого 30-річчя. Щотижня випадковим чином банк обирав двох переможців серед двох груп клієнтів, які поклали гроші на депозит.
31 липня ми завершуємо проведення розіграшу. Цього фінального разу переможцями і власниками роботів-пилососів стали:
серед першої групи вкладників банку (тих, хто має чинний депозит, або пролонгував його згідно з умовами розіграшу) — Марина Кузьмівна з Харкова (код клієнта F.542846); серед другої групи вкладників (нові клієнти, які відкриють строковий депозит у період з 4.05 до 31.07 2020 року) — Євген Іванович з Краснокутська Харківської області (код клієнта F. 631007). Вітаємо з перемогою. Представник банку зв’яжеться з вами і розповість, як забрати подарунок.
31 липня «МЕГАБАНК» завершив проводити грандіозний розіграш цінної техніки та гаджетів серед вкладників до свого 30-річчя. Переможці низки липневих розіграшів вже отримали виграні призи. https://www.megabank.ua/ua/news/winners072020
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