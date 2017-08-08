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Акції від Мегабанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 10:04

Результати другого розіграшу золотих зливків

Акція золото за вклад має другого переможця, який має не тільки вигідний депозит, а й зливок золота вагою 10 г.

Вітаємо з перемогою пані Марину Петрівну, клієнтку Київської регіональної дирекції!

Фахівці відділення, у якому ви робили вклад, зв’яжуться з вами.

Шановні клієнти, у розіграші залишився ще один зливок, який шукає свого власника.

Нагадаємо, умова розіграшу лише одна:

До 26 лютого 2021 року відкрити депозитний вклад строком від 6 місяців у будь-якому відділенні «МЕГАБАНКУ» на суму від 200 000 грн, або від 7 000 дол. США.
https://www.megabank.ua/ua/news/3gold_winner2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:07

Результати третього розіграшу золотих зливків

Акція золото за вклад добігла свого кінця. Маємо фінального переможця, який відкрив не тільки вигідний депозит, а й отримав заохочення – зливок золота вагою 20 г.

Вітаємо з перемогою пана Ігоря Івановича, клієнта Головного офісу «МЕГАБАНКУ»!

Шановні клієнти, на цьому сюрпризи від «МЕГАБАНКУ» не закінчуються.

Нагадуємо, що до кінця березня для вкладників банку діє ще одна акція – гарантоване збільшення відсотку річної ставки для нововідкритих або пролонгованих депозитів двох видів.

Попереду ще нові приємності. Слідкуйте за нашими оновленнями!
https://www.megabank.ua/ua/news/3gold_winner3
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 10:15

«МЕГАБАНК» запрошує долучитися до акції «LOTS OF SOCKS»

21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день людини з синдромом Дауна. І саме в цей день проходить всесвітня акція «LOTS OF SOCKS».

В Україні цю акцію під хештегом #ШКАРПЕТУЙСЯ проводить БО «Даун Синдром».

«МЕГАБАНК» як соціально відповідальна організація відгукнулася на запит волонтерів та долучається до акції. Запрошуємо кожного з вас приєднатися до неї.
https://www.megabank.ua/ua/news/news16032021
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 10:07

Подовжено дію промокоду на знижку 5%

Шановні клієнти, з огляду на хвилю нових випадків короновірусної хвороби, «МЕГАБАНК» разом із партнером подовжує дію промокоду на знижку 5% на весь асортимент Аптеки 9-1-1.

ОТРИМАТИ ПРОМОКОД
Промокод діє для онлайн розрахунків на сайті apteka911.ua. Термін дії до 31 березня 2021.

Нагадуємо, під час оплати замовлення карткою todobank ви отримуєте 1% кешбеку від суми витраченого. Також кешбек діє для розрахунків у супермаркетах, на АЗС, в магазинах, при купівлі квитків, за сплату квитанції ЄРЦ та ін.

Безкоштовне оформлення і доставка кур’єром картки todobank.

Замовляйте безкоштовно картку todobank за посиланням: https://bit.ly/3sw1AMJ

Доставка здійснюється у Сумській, Харківській, Полтавській, Київській областях, у м. Краматорськ Донецької обл., у м. Чугуїв Харківської області.
https://www.megabank.ua/ua/news/911_march
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:49

todobank роздає Apple iPhone

Шановні клієнти, тримайте ще більше розіграшів та подарунків від «МЕГАБАНКУ» і todobank. Оголошуємо чергову акцію, приз якої – Apple iPhone 11 pro max 256 GB!

Щоб стати учасником розіграшу, треба:

1. Установити на свій смартфон мобільний банк todobank;

2. У ньому замовити картку VISA GOLD від todobank;

3. Зробити до 31 травня 2021-го мінімум 30 транзакцій у роздрібній мережі чи онлайн.

Акція актуальна тільки для нових клієнтів todobank.

Розіграш відбудеться в перший день літа, 1 червня.
https://www.megabank.ua/ua/news/get_iphone11
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:13

Сплачуйте комунальні платежі з todobank і отримуйте кешбек

Як отримати кешбек при сплаті комунальних платежів:

1. Скачати на смартфон безкоштовний мобільний додаток todobank.
2. Замовити у додатку картку todobank, яку безкоштовно доставить кур’єр.
3. Сплатити карткою todobank у мобільному додатку todobank «комуналку» єдиною квитанцією ЄРЦ.
4. Отримати на рахунок 1% кешбеку.
https://www.megabank.ua/ua/news/cashback
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