Акції від Мегабанку

Шановні клієнти, з огляду на хвилю нових випадків короновірусної хвороби, «МЕГАБАНК» разом із партнером подовжує дію промокоду на знижку 5% на весь асортимент Аптеки 9-1-1.
ОТРИМАТИ ПРОМОКОД Промокод діє для онлайн розрахунків на сайті apteka911.ua. Термін дії до 31 березня 2021.
Нагадуємо, під час оплати замовлення карткою todobank ви отримуєте 1% кешбеку від суми витраченого. Також кешбек діє для розрахунків у супермаркетах, на АЗС, в магазинах, при купівлі квитків, за сплату квитанції ЄРЦ та ін.
Безкоштовне оформлення і доставка кур’єром картки todobank.
Як отримати кешбек при сплаті комунальних платежів:
1. Скачати на смартфон безкоштовний мобільний додаток todobank. 2. Замовити у додатку картку todobank, яку безкоштовно доставить кур’єр. 3. Сплатити карткою todobank у мобільному додатку todobank «комуналку» єдиною квитанцією ЄРЦ. 4. Отримати на рахунок 1% кешбеку. https://www.megabank.ua/ua/news/cashback
Завершилася чергова акція від «МЕГАБАНКУ» і todobank. 1 червня відбулося визначення переможця, а вже 4 червня у стінах головного офісу банку пройшла церемонія його нагородження.
Нагадаємо, акція проходила серед нових клієнтів банку. За її умовами, потрібно було встановити на свій смартфон мобільний додаток todobank, замовити картку VISA GOLD від todobank та зробити до 31 травня мінімум 30 транзакцій у роздрібній мережі чи онлайн.
Усі умови виконав, а отже, став учасником розіграшу, а згодом і її переможцем, – Володимир Мещеряков із Харкова. У подарунок від todobank він отримав Apple iPhone 11 pro max 256 GB. https://www.megabank.ua/ua/news/news04062021
«МЕГАБАНК» і todobank на підтримку клієнтів, які користуються електронними гаманцями, поповнюють їм мобільні рахунки та розігрують флагманські смартфони з підтримкою Google Pay.
Умови акції: Додай до електронного гаманця Google Pay картку VISA від megabank / todobank. Розраховуйся за товари чи послуги своїм NFC-ґаджетом з карткою VISA від megabank / todobank не менше 10 разів на тиждень. Кожен окремий платіж має складати не менше 100 гривень. Отримай 50 грн поповнення мобільного рахунку і шанс виграти головний приз – флагманський смартфон Samsung Galaxy S21 8/128 GB з підтримкою Google Pay! Акція триватиме 4 тижні, з 20 вересня до 17 жовтня 2021 р.
Для участі у визначенні переможців кожного окремого тижня учасник акції має виконати вимоги акції протягом такого тижня. Операції, здійснені під час минулого тижня, в поточному тижні не враховуються.
Більше транзакцій – більше грошей на спілкування: 10 транзакцій на тиждень = 50 грн, 10 транзакцій на тиждень * 4 тижні = 200 грн. Кількість поповнень щотижня лімітована. Встигни потрапити у перші 250 щасливчиків, кому ми поповнимо рахунки!
І головне – всі учасники акції, які виконають умови акції протягом одного тижня (або кожного з чотирьох тижнів), беруть участь у розіграші одного з чотирьох флагманських смартфонів Samsung Galaxy S21 8/128 GB з підтримкою Google Pay! Розіграші смартфонів відбудуться за підсумками кожного тижня: 27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021 та 18.10.2021. https://www.megabank.ua/ua/news/nfc2021
Один із наших призів — флагманський смартфон Samsung Galaxy S21 8/128 GB, сьогодні ми передали нашій переможниці Вікторії.
Нагадаємо, розіграш від «МЕГАБАНК» і todobank на підтримку клієнтів, які користуються електронними гаманцями, стартував 20 вересня. Протягом чотирьох тижнів ми поповнювали мобільні рахунки клієнтам, які розраховувались за товари за допомогою NFC-ґаджетів з карткою VISA від megabank/todobank.