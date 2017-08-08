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Акції від Мегабанку

Акції від Мегабанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 10:04

Результати другого розіграшу золотих зливків

Акція золото за вклад має другого переможця, який має не тільки вигідний депозит, а й зливок золота вагою 10 г.

Вітаємо з перемогою пані Марину Петрівну, клієнтку Київської регіональної дирекції!

Фахівці відділення, у якому ви робили вклад, зв’яжуться з вами.

Шановні клієнти, у розіграші залишився ще один зливок, який шукає свого власника.

Нагадаємо, умова розіграшу лише одна:

До 26 лютого 2021 року відкрити депозитний вклад строком від 6 місяців у будь-якому відділенні «МЕГАБАНКУ» на суму від 200 000 грн, або від 7 000 дол. США.
https://www.megabank.ua/ua/news/3gold_winner2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:07

Результати третього розіграшу золотих зливків

Акція золото за вклад добігла свого кінця. Маємо фінального переможця, який відкрив не тільки вигідний депозит, а й отримав заохочення – зливок золота вагою 20 г.

Вітаємо з перемогою пана Ігоря Івановича, клієнта Головного офісу «МЕГАБАНКУ»!

Шановні клієнти, на цьому сюрпризи від «МЕГАБАНКУ» не закінчуються.

Нагадуємо, що до кінця березня для вкладників банку діє ще одна акція – гарантоване збільшення відсотку річної ставки для нововідкритих або пролонгованих депозитів двох видів.

Попереду ще нові приємності. Слідкуйте за нашими оновленнями!
https://www.megabank.ua/ua/news/3gold_winner3
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 10:15

«МЕГАБАНК» запрошує долучитися до акції «LOTS OF SOCKS»

21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день людини з синдромом Дауна. І саме в цей день проходить всесвітня акція «LOTS OF SOCKS».

В Україні цю акцію під хештегом #ШКАРПЕТУЙСЯ проводить БО «Даун Синдром».

«МЕГАБАНК» як соціально відповідальна організація відгукнулася на запит волонтерів та долучається до акції. Запрошуємо кожного з вас приєднатися до неї.
https://www.megabank.ua/ua/news/news16032021
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 10:07

Подовжено дію промокоду на знижку 5%

Шановні клієнти, з огляду на хвилю нових випадків короновірусної хвороби, «МЕГАБАНК» разом із партнером подовжує дію промокоду на знижку 5% на весь асортимент Аптеки 9-1-1.

ОТРИМАТИ ПРОМОКОД
Промокод діє для онлайн розрахунків на сайті apteka911.ua. Термін дії до 31 березня 2021.

Нагадуємо, під час оплати замовлення карткою todobank ви отримуєте 1% кешбеку від суми витраченого. Також кешбек діє для розрахунків у супермаркетах, на АЗС, в магазинах, при купівлі квитків, за сплату квитанції ЄРЦ та ін.

Безкоштовне оформлення і доставка кур’єром картки todobank.

Замовляйте безкоштовно картку todobank за посиланням: https://bit.ly/3sw1AMJ

Доставка здійснюється у Сумській, Харківській, Полтавській, Київській областях, у м. Краматорськ Донецької обл., у м. Чугуїв Харківської області.
https://www.megabank.ua/ua/news/911_march
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:49

todobank роздає Apple iPhone

Шановні клієнти, тримайте ще більше розіграшів та подарунків від «МЕГАБАНКУ» і todobank. Оголошуємо чергову акцію, приз якої – Apple iPhone 11 pro max 256 GB!

Щоб стати учасником розіграшу, треба:

1. Установити на свій смартфон мобільний банк todobank;

2. У ньому замовити картку VISA GOLD від todobank;

3. Зробити до 31 травня 2021-го мінімум 30 транзакцій у роздрібній мережі чи онлайн.

Акція актуальна тільки для нових клієнтів todobank.

Розіграш відбудеться в перший день літа, 1 червня.
https://www.megabank.ua/ua/news/get_iphone11
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:13

Сплачуйте комунальні платежі з todobank і отримуйте кешбек

Як отримати кешбек при сплаті комунальних платежів:

1. Скачати на смартфон безкоштовний мобільний додаток todobank.
2. Замовити у додатку картку todobank, яку безкоштовно доставить кур’єр.
3. Сплатити карткою todobank у мобільному додатку todobank «комуналку» єдиною квитанцією ЄРЦ.
4. Отримати на рахунок 1% кешбеку.
https://www.megabank.ua/ua/news/cashback
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:21

Вітаємо переможця акції «Натранзач на iPhone»

Завершилася чергова акція від «МЕГАБАНКУ» і todobank. 1 червня відбулося визначення переможця, а вже 4 червня у стінах головного офісу банку пройшла церемонія його нагородження.

Нагадаємо, акція проходила серед нових клієнтів банку. За її умовами, потрібно було встановити на свій смартфон мобільний додаток todobank, замовити картку VISA GOLD від todobank та зробити до 31 травня мінімум 30 транзакцій у роздрібній мережі чи онлайн.

Усі умови виконав, а отже, став учасником розіграшу, а згодом і її переможцем, – Володимир Мещеряков із Харкова. У подарунок від todobank він отримав Apple iPhone 11 pro max 256 GB.
https://www.megabank.ua/ua/news/news04062021
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:04

Розраховуйся NFC-ґаджетами і вигравай флагманський смартфон!

«МЕГАБАНК» і todobank на підтримку клієнтів, які користуються електронними гаманцями, поповнюють їм мобільні рахунки та розігрують флагманські смартфони з підтримкою Google Pay.

Умови акції:
Додай до електронного гаманця Google Pay картку VISA від megabank / todobank.
Розраховуйся за товари чи послуги своїм NFC-ґаджетом з карткою VISA від megabank / todobank не менше 10 разів на тиждень. Кожен окремий платіж має складати не менше 100 гривень.
Отримай 50 грн поповнення мобільного рахунку і шанс виграти головний приз – флагманський смартфон Samsung Galaxy S21 8/128 GB з підтримкою Google Pay!
Акція триватиме 4 тижні, з 20 вересня до 17 жовтня 2021 р.

Для участі у визначенні переможців кожного окремого тижня учасник акції має виконати вимоги акції протягом такого тижня. Операції, здійснені під час минулого тижня, в поточному тижні не враховуються.

Більше транзакцій – більше грошей на спілкування: 10 транзакцій на тиждень = 50 грн, 10 транзакцій на тиждень * 4 тижні = 200 грн. Кількість поповнень щотижня лімітована. Встигни потрапити у перші 250 щасливчиків, кому ми поповнимо рахунки!

І головне – всі учасники акції, які виконають умови акції протягом одного тижня (або кожного з чотирьох тижнів), беруть участь у розіграші одного з чотирьох флагманських смартфонів Samsung Galaxy S21 8/128 GB з підтримкою Google Pay! Розіграші смартфонів відбудуться за підсумками кожного тижня: 27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021 та 18.10.2021.
https://www.megabank.ua/ua/news/nfc2021
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:58

Вітаємо переможця акції «Транзач на флагман»!

Один із наших призів — флагманський смартфон Samsung Galaxy S21 8/128 GB, сьогодні ми передали нашій переможниці Вікторії.

Нагадаємо, розіграш від «МЕГАБАНК» і todobank на підтримку клієнтів, які користуються електронними гаманцями, стартував 20 вересня. Протягом чотирьох тижнів ми поповнювали мобільні рахунки клієнтам, які розраховувались за товари за допомогою NFC-ґаджетів з карткою VISA від megabank/todobank.

А четверо учасників розіграшу стали володарями флагманських смартфонів Samsung Galaxy з підтримкою Google Pay.
https://www.megabank.ua/ua/news/winner_kharkiv
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