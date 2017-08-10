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Акції від Мегабанку

Акції від Мегабанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:51

МЕГАБАНК нагородив переможця акції «Транзач на флагман»

Черговим переможцем акції «Транзач на флагман» від МЕГАБАНК і todobank став Андрій із Києва.

Працівники відділення «Київська регіональна дирекція» АТ «МЕГАБАНК» вручили переможцю головний приз – Samsung Galaxy S21 8/128 GB.
https://www.megabank.ua/ua/news/winner_kyiv
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:30

Вітаємо ще одну переможницю акції «Транзач на флагман»

Яна з Києва стала однією з чотирьох переможців акції «Транзач на флагман» та отримала у подарунок смартфон Samsung Galaxy.

Для цього Яна виконала прості умови акції та додала до свого електронного гаманця Google Pay картку VISA від todobank, розраховуючись нею за товари.

Так, оплачуючи свої звичні покупки за допомогою нашої карти, жінка виграла новий телефон.
https://www.megabank.ua/ua/news/news09112021
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Повідомлень: 2374
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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