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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58
kreuz написав: KVV написав: kreuz написав:
Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
коли новий акк зареєстрували? після покращень?
Числа 19-20 цього місяця...
А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів
Як довго з практики?
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KVV
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29
KVV
По разному.
Бывает и очень долго.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09
Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
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kreuz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:41
kreuz написав:
Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
В прошлом году была такая же история, возврат пришел через пару дней.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:43
kreuz написав:
Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
В августе кто-нибудь проверял?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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