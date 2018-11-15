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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49

  kreuz написав:
  ringM57 написав:У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.

Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.


Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить? :D
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08

  kreuz написав:
  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...
У мене було осбб батьків з «хмаркою», комісії за два місяці не брало

  Aktus написав:
  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

Так а где промокод брать, подскажите, пожалуйста.
Як я зрозумів, розсилають вибірково

  ringM57 написав:
  kreuz написав:
  ringM57 написав:У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.

Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.


Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить? :D
Свинорилю по комуналці вікендом 265,60₴ і зараз нюкардом 111,58₴, польот нормальний. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:10

Подскажите пожалуйста,что такое нюкард?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:19

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,что такое нюкард?


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