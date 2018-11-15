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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49
kreuz написав: ringM57 написав:
У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.
Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.
Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08
kreuz написав: pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут
).
Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...
У мене було осбб батьків з «хмаркою», комісії за два місяці не брало
Aktus написав: pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут
).
Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
Так а где промокод брать, подскажите, пожалуйста.
Як я зрозумів, розсилають вибірково
ringM57 написав: kreuz написав: ringM57 написав:
У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.
Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.
Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить?
Свинорилю по комуналці вікендом 265,60₴ і зараз нюкардом 111,58₴, польот нормальний.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:10
Подскажите пожалуйста,что такое нюкард?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:19
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