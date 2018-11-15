Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02
ringM57 написав: kreuz написав:
В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово
) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".
Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
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