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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02

  ringM57 написав:
  kreuz написав:В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ;)) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...


Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".

Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
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kreuz
 
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