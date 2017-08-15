Акції від банку "Південний"

Акція від Банку ПІВДЕННИЙ: оформлення вигідних тарифних пакетів розрахунково-касового обслуговування для представників малого та середнього бізнесу за 1 гривню!
До кінця вересня поточного року в Банку ПІВДЕННИЙ можна оформити за акційними тарифами нові тарифні пакети розрахунково-касового обслуговування для юридичних осіб: «Універсальний» і «Міжнародний». В період акції відкрити або змінити тарифні пакети можна всього за 1 гривню.
Нові тарифні пропозиції для МСБ від Банку ПІВДЕННИЙ – це оптимальний набір послуг і продуктів, які максимально комплексно задовольняють фінансові потреби клієнтів. Для клієнтів, які активно займаються зовнішньоекономічною діяльністю, банк пропонує пакет «Міжнародний» з найбільш вигідною диференційованою комісією за купівлю і продаж валюти, за здійснення SWIFT-платежів тощо. Тарифний план «Універсальний», в свою чергу, був розроблений для юридичних і фізичних осіб – підприємців будь-якої форми власності. Дана тарифна пропозиція для представників малого та середнього бізнесу має низку переваг, серед яких 50 безкоштовних платежів у національній валюті, вигідна комісія за зняття готівки з поточного рахунку, безкоштовне оформлення корпоративної платіжної картки, безкоштовні встановлення та обслуговування системи інтернет-банкінгу.
«Плани щодо впровадження нових продуктів і сервісів для малого та середнього бізнесу у банку досить амбітні. Якщо говорити про нові пропозиції в сфері розрахунково-касового обслуговування, то найближчим часом ми готові будемо запропонувати ще два нових тарифних пакети для підприємств IT-напрямку. Ми розробляємо пакети для підприємств сфери ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), а також спеціальні пропозиції для крюїнгових компаній. Крім того, ми ведемо активну роботу з розробки та впровадження додаткових сервісів у системі дистанційного обслуговування юридичних осіб», – коментує Ніна Тараненко, директор департаменту малого та середнього бізнесу Банку ПІВДЕННИЙ.
Нагадаємо: акція з оформлення тарифних пакетів МСБ стартувала 10 липня і триватиме до 29 вересня поточного року. Учасниками акції можуть стати юридичні особи, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність у сфері малого та середнього бізнесу. Для оформлення або заміни старого тарифного пакета на новий («Універсальний» або «Міжнародний») потрібно подати заяву в будь-яке відділення банку.
У банку відзначають, що після закінчення акції комісія на оформлення пакетів «Універсальний» або «Міжнародний» повернеться до стандартних тарифів: 70 гривень для пакета «Універсальний» і 100 гривень для пакета «Міжнародний». Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.
Очередной этап розыгрыша главного приза акции «Тримай ритм життя з карткою Visa від Банку ПІВДЕННИЙ!» определил имя обладателя велосипеда Cannondale Catalyst 3. Июльские покупки с помощью карты Банка ПИВДЕННЫЙ принесли победу Константину Кушниру. «Я стал клиентом Банка ПИВДЕННЫЙ три-четыре месяца назад. Увидел рекламу акции и сразу решил принять в ней участие. Начал расплачиваться картой в магазинах, кафе и регистрировать чеки. Я, конечно же, не ожидал, что выиграю главный приз. Наверное, новичкам везет. Я люблю кататься на велосипеде, и для меня это очень ценный подарок! Хочу поблагодарить Банк ПИВДЕННЫЙ за такие интересные акции и возможность так просто побеждать», – рассказал победитель розыгрыша Константин Кушнир.
С 18 сентября клиенты Банка ПИВДЕННЫЙ, любители путешествовать, смогут получить скидку до 12 % на проживание в любой точке мира от партнера банка, сайта Hotels.com. Этот интернет ресурс объединяет сотни тысяч гостиниц по всему миру – от самых простых и экономичных до наиболее дорогих и престижных.
Воспользоваться партнерской программой Hotels.com и получить скидку довольно просто – нужно следовать простой инструкции:
Пройти по ссылке При онлайн-бронировании ввести промокод PIVDENNYI Расплатиться за бронирование платежной картой Банка ПИВДЕННЫЙ. Для каждого уровня карт действует отдельная скидка: карта Platinum — 12%, карты Debit, Standard/Classic и Gold — 10%.
В честь запуска партнерской программы с 18 сентября по 30 ноября стартует акция «Бронируйте картой Банка ПИВДЕННЫЙ – и получите шанс выиграть бесплатное проживание в любой точке мира от Hotels.com». Победитель акции сможет выиграть сертификат номиналом 300 USD на бронирование отеля.
Главный приз финального пятого этапа розыгрыша совместной акции от Банка ПИВДЕННЫЙ и Visa нашел своего победителя. Обладателем последнего велосипеда Cannondale Catalyst 3 стал Валерий Скорописцев.
«Я часто принимаю участие в различных розыгрышах. Клиентом Банка ПИВДЕННЫЙ являюсь совсем недавно. Увидев, что можно выиграть главный приз – велосипед, я решил испытать удачу. Зарегистрировал около 40 чеков. Очень рад, что выиграл главный приз. Наверное, я везучий человек! Это уже не первый раз, когда я что-то выигрываю. Надеюсь, банк и дальше буде организовывать интересные розыгрыши», – рассказал победитель финального розыгрыша акции Валерий Скорописцев.
Как рассказали в пресс-службе Банка, акция «Тримай ритм життя з карткою Visa від Банку ПІВДЕННИЙ!» проходила с 24 марта по 24 августа текущего года совместно с Visa. Каждый месяц клиенты банка выигрывали один из велосипедов Cannondale Catalyst 3 и еще 44 разнообразных гаджета для активного отдыха. Принять участие в акции мог любой клиент, который являлся владельцем платежной карты Visa от Банка ПИВДЕННЫЙ или собирался стать клиентом банка. Участие в акции было простым, нужно было с помощью своей платежной карты расплатиться за товар или услугу в любой торгово-сервисной компании, сохранить чек и зарегистрировать транзакцию на сайте promo.bank.com.ua. На этом акции банка с партнерами не заканчиваются и впереди еще много интересных новостей и сюрпризов для клиентов.
Не забудьте, что уже в эту пятницу, 24 ноября, стартует Black Friday – масштабная распродажа, грандиозное событие года для всех, кто любит выгодные покупки. Именно в этот день все клиенты Банка ПИВДЕННЫЙ – держатели платежных карт Visa и любители онлайн-шопинга смогут получить скидку от 5 до 20 % на покупку любого товара на сайте modnaKasta. В Black Friday на сайте modnaKasta будут действовать приятные скидки на весь ассортимент сайта: одежду, обувь, аксессуары, косметику, продукты, товары для дома и многое другое.
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Все, что нужно сделать, – это рассчитаться своей картой за онлайн-покупки во время распродажи Black Friday от modnaKasta. Каждый покупатель гарантированно получит дополнительную скидку – 5 %. А на каждый пятый заказ будет действовать специальная скидка – 20 %. Более детальную информацию вы можете найти по ссылке
Банк ПИВДЕННЫЙ вместе с Mastercard предлагает своим клиентам принять участие в акции «Творить семейную историю — бесценно». Акция была подготовлена специально к выходу в прокат нового эпизода легендарной саги «Звездные войны: Последние Джедаи».
Расплачиваясь своей платежной картой Mastercard за любые покупки в магазинах или торговых сетях, клиенты банка смогут выиграть различные подарки с символикой любимой саги, а также побороться за главный приз – семейное путешествие в Ирландию по местам съемок нового эпизода «Звездные войны: Последние Джедаи».
Акция проходит с 20 ноября по 31 декабря 2017 года. Любая транзакция по платежной карте будет засчитываться вне зависимости от суммы. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо зарегистрироваться на bilshe.mastercard.ua или, если они уже зарегистрированы в программе, просто зайти в раздел акции «Творить семейную историю — бесценно» из каталога программы и нажать кнопку «Принять участие».
Каждую неделю будет проходить розыгрыш 200 подарков с символикой фильма среди самых активных участников акции. В конце акции среди всех участников, совершивших хотя бы одну транзакцию, будет разыграно семейное путешествие в Ирландию.
Відкрийте картку Mastercard в одному з відділень банку «Південний». Зареєструйтесь у програмі винагород Mastercard та отримуйте 200 балів у подарунок. Оплачуйте карткою покупки та отримуйте 1 бал за кожні витрачені 10 грн* або 15 грн**. * сплачені картками Gold, Platinum, World Elite та Мрійка ** для карток Standard і World Обмінюйте бали на подарунки в особистому кабінеті. Реєструйтесь в Програмі у період з 01 червня – 31 грудня 2020 року та отримуйте 200 балів у подарунок! Відкривайте депозит або оформлюйте договір оренди банківського сейфу у період з 01 липня – 31 серпня 2020 року та отримуйте по 500 балів у подарунок за кожну операцію! https://bank.com.ua/news/zberigayte-cin ... nny-ta-mrs
До вашої уваги спеціальні пропозиції від Visa, з якими подорожі Україною стануть ще привабливішими. Власники карток Visa від банку «Південний» протягом літа зможуть отримати знижки, кешбек та незабутні враження від подорожей.
Перелік пропозицій: Для подорожей на авто – кешбек 5 % в АЗС Socar на бонусний рахунок програми Level. Період: 17 липня – 31 серпня 2020 року. Зупинка на відпочинок – до 15 % знижки у мережі готелей Reikartz. Період: 17 липня – 31 серпня 2020 року. Тур по Україні чи за кордоном – знижка 5 % на всі туристичні послуги від Join UP. Період: 17 липня – 15 серпня 2020 року. «Сіті-брейк» на вихідні – покладіться на SkyUP та скористайтесь туром на вихідні у Львів та Одесу. Тур включає переліт в обидва боки, ексклюзивне харчування на борту і проживання в готелі. Період: 20 липня – 31 серпня 2020 року. https://www.visa.com.ua/ru_UA
Протягом літа відвідувачі ресторанів «Компот», «Дача», «Пан піца», «Тавернетта» та «Стейкхаус» при оплаті карткою Mastercard від банку «Південний» отримають сніданок у подарунок.
Умови участі: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Протягом періоду промо відвідати один з ресторанів Савви Лібкіна та здійснити оплату карткою Mastercard на суму від 600 гривень одним чеком. Безпосередньо після розрахунку отримати у працівника закладу сертифікат на безкоштовний сніданок. Сертифікат на сніданок можна обміняти з дня вручення по 31 серпня на один сніданок з меню єдиних сніданків ресторанів Савви Лібкіна.
Шопінг-пропозиція від Visa та Kasta. Для всіх власників карток Visa від банку «Південний» 10 % додаткової знижки на 15 літніх категорій на сайті Kasta.
Умови участі: Бути власником картки Visa від банку «Південний». Зайти на сайт https://kasta.ua/ та обрати товар із акційних, літніх категорій. Розрахуватись карткою Visa та отримати 10 % додаткової знижки. Знижка сумується до існуючих знижок на сайті та надається автоматично під час оплати карткою Visa.