Акції від банку "Південний"

Пропозиція від Visa та мережі магазинів молочних продуктів і смаколиків власного виробництва «Молоко від фермера». При покупці товарів на суму від 500 гривень власники карток Visa отримають 10 % знижки.
Як скористатись? Бути власником картки Visa від банку «Південний». Завітати до одного з мережі магазинів «Молоко від фермера». Обрати товари на загальну суму від 500 гривень. Оплатити покупку карткою Visa та отримати знижку 10 %. Де знайти магазин?
Мережа магазинів представлена у Києві, Ірпіні, Одесі, Кривому Розі та Хмельницькому.
Платіть карткою Mastercard за перше замовлення у додатку Glovo на суму від 100 гривень та гарантовано отримайте промокод на знижку на наступне замовлення.
Умови участі: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Завантажити додаток Glovo та пройти реєстрацію. Додати картку Mastercard у розділі «Спосіб оплати». Оплатити перше замовлення карткою Mastercard на суму від 100 гривень. Гарантовано отримати промокод на знижку 100 гривень на наступне замовлення. Період пропозиції: 01 – 15 серпня 2020 року. https://bank.com.ua/news/koli-100-ce-zn ... mastercard
Бажаєте відправитися у морську подорож на яхті з друзями? Чудово!
Для цього потрібно: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний», що бере участь в Програмі винагород. Перейти до особистого кабінету Програми та замовити спеціальну пропозицію «Морський вояж» за 0 балів у каталозі «Літнє промо». Здійснити 10 оплат карткою від 100 гривень кожна у період промо. Очікувати результатів розіграшу. Ваша подорож буде максимально комфортною та насиченою! Адже для неї передбачено трансфер від вашого дому до готелю в Одесі й назад, проживання в готелі чи на яхті (7днів/6 ночей), триразове харчування, а також моряцькі вишколи, захопливі екскурсії та круті фотосесії.
На додачу до морських пригод будуть розіграні яскраві аксесуари, з якими ви будете готові до оксамитового сезону на всі сто:
Валізи, щоб узяти з собою все-все-все; SAP-дошки для веселих водних розваг; Шезлонги, щоб ніжитись на сонці; Рушники, щоб ніжно обіймали після води. Тож готуйтесь до приємних сюрпризів та зберіть колекцію безцінних спогадів з Програмою винагород Mastercard!
Завітайте до свого особистого кабінету Програми винагород Mastercard та замовляйте подарунки зі спеціального літнього каталогу за половину ціни в балах. Любителі пікніків, пляжні аборигени та затяті меломани – кожен знайде щось своє для яскравого відпочинку.
Як взяти участь? Бути власником картки Mastercard від банку «Південний», що бере участь в Програмі винагород. Розраховуватись за товари та послуги і накопичувати бали. Перейти до особистого кабінету та відкрити каталог «Літній настрій - 50 %». Замовити бажаний подарунок зі знижкою 50 % в балах. Увага! Кількість подарунків обмежена
Акція триває з 23 липня по 31 вересня 2020 року (або до закінчення подарунків).
Акційна пропозиція від Mastercard та Покупон – великого маркетплейсу послуг зі знижками. За онлайн розрахунки карткою Mastercard у мобільному додатку або на сайті pokupon.ua можна отримати iPhone 11 64 Gb та Apple MacBook Air 13 128 ГБ.
Як стати учасником? Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Зайти на сайт pokupon.ua або у мобільний додаток Покупон. Обрати бажаний купон або сертифікат вартістю від 100 гривень. Оплатити замовлення карткою Mastercard, використовуючи спосіб оплати «Оплата карткою». Період промо: 15 червня – 15 серпня 2020 року. https://bank.com.ua/news/bud-u-yabluchn ... ta-pokupon
Спеціальна пропозиція для власників карток Mastercard від банку «Південний». Знижка 17 % на Lamoda вже чекає на вас!
Як отримати знижку? Завітайте на lamoda.ua або у мобільний додаток Lamoda. Встановіть фільтр «Тільки товари Lamoda». Виберіть товари та додайте до кошика. Під час оформлення замовлення введіть промо-код EXTRA17 у полі «Промокод» та натисніть «Застосувати». Виберіть спосіб оплати онлайн, карткою Mastercard і введіть свої дані для доставки. Знижка діє на замовлення будь-якої вартості. Знижка за промо-кодом підсумовується з іншими знижками, які надає Lamoda в рамках програми лояльності.
Спеціальна пропозиція від банку «Південний» в рамках Програми винагород Mastercard для вкладників та тих, хто зберігає свої цінності в індивідуальному банківському сейфі. В рамках пропозиції, в період з 01 липня по 31 серпня 2020 року при відкритті депозиту на суму від 50 000 гривень або при оформленні договору оренди індивідуального банківського сейфа, клієнти-власники карток Mastercard від банку «Південний» отримають по 500 балів в подарунок за кожну операцію.
Умови участі: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний» (або оформити її в день угоди). Відкрити депозит на суму від 50 тисяч грн. (в тому числі в еквіваленті), або укласти договір оренди банківського сейфу. Отримати по 500 балів на рахунок. Строк нарахування балів – до трьох днів. Оформивши разом депозит та договір оренди сейфа, можна отримати 1000 балів у подарунок! Отримати 500 балів можна один раз за депозит та один раз за оренду сейфа.