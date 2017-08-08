Акції від банку "Південний"

Платіть карткою Mastercard за товари на fozzyshop.ua та отримуйте доставку кур’єром безкоштовно.
Як скористатись пропозицією? Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Зайти на сайт fozzyshop.ua Додати у кошик товари та обрати доставку кур’єром. Оплатити покупку карткою Чекати на безкоштовну доставку покупки кур’єром. Період пропозиції: 01 – 31 жовтня 2020 року. https://bank.com.ua/news/bezkoshtovna-d ... mastercard
Платіть карткою Mastercard у додатку «Фора» та отримуйте у п’ять разів більше балів у програмі лояльності Фора club.
Як скористатись пропозицією: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Завантажити мобільний додаток «Фора». Вибрати картку Mastercard у додатку та оплатити покупку. Період пропозиції: 01 – 31 жовтня 2020 року. https://bank.com.ua/news/u-5-raziv-bils ... mastercard
Відтепер всі ваші поїздки можуть стати дешевшими – від доступного Uber Shuttle до преміального Uber Black.
Контролюйте витрати та платіть менше завдяки новій функції передплати балансу Uber Cash.
Uber Cash вже доступний для власників карток Visa від банку «Південний»
Механіка: Скачайте або оновіть додаток Uber; Додайте картку Visa; Зайдіть у розділ «Wallet»; Поповніть баланс в Uber Cash та отримайте: – 300 гривень на баланс за 250 гривень поповнення; – 500 гривень на баланс за 400 гривень поповнення; – 1000 гривень на баланс за 750 гривень поповнення. Термін дії: до 31.10.2020. https://bank.com.ua/news/pobuduyte-mars ... koyu-do-25
Додайте картку Mastercard від банку «Південний» у додаток Uklon та отримайте 3 поїздки вдвiчi дешевше.
Як отримати знижку: додайте картку Mastercard у додаток Uklon (це мае бути нова картка, не пiдв'язана ранiше до додатка); отримайте дисконт зi знижкою 50 % на 3 поїздки; оплатiть поїздку будь-якою карткою Mastercard i скористайтеся дисконтом. Акцiя дiє з 14.10.2020 по 14.11.2020 включно на територiї Киева, Днiпра, Полтави, Запорiжжя, Кривого Рогу, Вiнницi, Миколаева, Марiуполя, Херсона, Чернiгова, Сум, lвано-Франкiвська, Одеси, Харкова та Львова. https://bank.com.ua/uploads/3/16001-mc_ ... _final.pdf