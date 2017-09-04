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Акції від банку "Південний"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:21

За онлайн-оплати вигравайте сертифікати!

Розраховуйтесь онлайн карткою Mastercard та беріть участь у розіграші сертифікатів на покупки в EVA.

Умови участі:
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний».
Оплатити карткою Mastercard замовлення будь-якого товару на сайті eva.ua на суму від 500 грн.
Автоматично стати учасником розіграшу 200 сертифікатів EVA номіналом 500 грн. та 10 сертифікатів номіналом 2000 грн.
Період акції: 23 листопада – 31 грудня 2020 року.
https://bank.com.ua/news/za-onlayn-opla ... ertifikaty
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:00

30 топсмартфонів з Mastercard наPROMив

Умови участі в розіграші:
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний».
Виберіть товар на сайті prom.ua на суму від 200 гривень.
Здійсніть оплату замовлення від 200 грн. через функцію «Пром-оплата» карткою Mastercard.
Автоматично ставайте учасником щоденного розіграшу топсмартфона 2020 року.
Протягом місяця щодня розігруватиметься один смартфон.

Період акції: з 23 листопада по 22 грудня 2020 року.
https://bank.com.ua/news/30-topsmartfon ... d-napromiv
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:04

Концерти ближче з вашою карткою Mastercard

Готуйтеся до майбутніх концертів уже зараз! Придбайте сертифікати на concert.ua з Mastercard зі знижкою 25 %.

Як отримати знижку?
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний».
Завітайте на сайт https://concert.ua/uk/event/gift-mc
Додайте подарунковий сертифікат на потрібну суму до кошика.
Виберіть оплату карткою
Отримайте знижку 25 % від вартості сертифіката.
Сертифікат діє до 31 грудня 2021 включно.

Період пропозиції: 27 листопада – 12 грудня 2020 року.
https://bank.com.ua/news/koncerti-blizh ... mastercard
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:01

Мандруйте кухнями світу з Mastercard і Glovo

Смакуйте страви з усього світу з Mastercard і Glovo й вигравайте промокоди. Оплачуйте замовлення в додатку Glovo карткою Mastercard та отримайте можливість виграти один з 723 промокодів.

Як взяти участь?
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний».
Встановити додаток Glovo та додати картку Mastercard як спосіб оплати (якщо ви не робили цього раніше).
Зробити замовлення в додатку й оплатити його карткою
Очікувати на розіграш промокодів номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн. А також трьох головних призів – промокодів на 5000 грн.
Період акції: 01 – 31 грудня 2020 року.
https://bank.com.ua/news/mandruyte-kuhn ... rd-i-glovo
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:08

Платіть карткою Mastercard у «Сільпо»

Платіть карткою Mastercard від 500 грн. у мережі супермаркетів «Сільпо» та отримайте шанс виграти один із 20 автомобілів Audi Q3.

Як взяти участь у розіграші:
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний».
Завітати до будь-якого супермаркету з мережі «Сільпо».
Сканувати картку «Власний рахунок» у «Сільпо» та оплатити товари на суму від 500 грн. карткою Mastercard: в терміналі чи у додатку «Сільпо».
Автоматично отримати шанс стати власником одного із 20 авто Audi Q
Щотижня розігруватиметься 5 авто у прямому ефірі.

Період акції: 02 – 28 грудня 2020 року.
https://bank.com.ua/news/platit-kartkoy ... iz-20-avto
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:55

Безкоштовна доставка та розіграш подарунків

За оплати карткою Mastercard в інтернет-магазині АТБ отримуйте безкоштовну доставку товарів та шанс виграти один із 5 смартфонів.

Як взяти участь в акції?
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний».
Завітайте в інтернет-магазин АТБ за посиланням.
Сплачуйте покупку карткою Mastercard на суму від 300 грн. й отримайте безкоштовну доставку.
А за оформлення замовлення товарів на суму від 500 грн. ставайте учасником розіграшу 5 смартфонів.
Період акції: 10 грудня 2020 – 20 січня 2021 року.
https://bank.com.ua/news/bezkoshtovna-d ... nkiv-z-atb
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:47

Загадуйте бажання та втілюйте мрії!

Відчуйте магію зимових свят, коли здійснюються мрії та виконуються бажання. Загадуйте подарунок та вигравайте можливість обрати те, що бажаєте саме ви, з каталогу Програми винагород Mastercard.

Для участі в акції необхідно:
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний».
Завітати до особистого кабінету в Програмі винагород Mastercard.
Замовити спеціальну пропозицію «Загадуйте бажання» за 10 балів.
Вигравайте найбажаніший подарунок на ваш вибір – будь-що з каталогу Програми винагород*.

*Мається на увазі один подарунок вартістю до 500 000 балів, з наявних в каталозі Програми винагород Mastercard.

Період акції: 15 грудня 2020 – 15 січня 2021 року.
https://bank.com.ua/news/zdiysnuyte-baz ... rd-rewards
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:50

Вигравайте гаджети нового покоління до Нового року

З 15 грудня 2020 р. до 15 січня 2021 р. замовляйте у каталозі Програми винагород спеціальну пропозицію за 0 балів, розраховуйтеся карткою Mastercard від банку «Південний» та беріть участь у розіграші Apple iPhone Pro 12 чи Sony PlayStation 5.

Для участі необхідно:
Бути власником картки Mastercard від банку «Південний», що бере участь в Програмі винагород.
Перейти до каталогу Програми у розділ «Культові новинки» та замовити спеціальну пропозицію за 0 балів для участі.
Протягом періоду акції розраховуйтесь карткою Mastercard на загальну суму від 500 грн. Кожні 500 грн. у загальній сумі витрат збільшують шанси на виграш.
Беріть участь у розіграші Apple iPhone Pro 12 чи Sony PlayStation 5.
Акція триває з 15 грудня 2020 до 15 січня 2021.
https://bank.com.ua/news/vigravayte-gad ... ovogo-roku
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:45

Кешбек на скіпаси через Visa чат-бот

Вирушайте на гірськолижні курорти України, купуйте скіпаси з картками Visa Platinum або Visa Signature та отримуйте кешбек:

30 % – на картку Visa Platinum (але не більше 1 000 грн.);
40 % – на картку Visa Signature (але не більше 1 250 грн.).
Аби скористатися пропозицією, необхідно:
Бути власником картки Visa Platinum або Visa Signature від банку «Південний».
Зареєструватися в чат-боті Visa за посиланням.
Подати заявку на виплату кешбеку, додавши фотографії фіскального чеку та чеку з POS-терміналу на придбання скіпасу, що підтверджують проведення операції карткою.
Вказати номер облікової картки платника податків (ІПН) та номер картки Visa для нарахування кешбеку.
Отримати кешбек – гроші будуть нараховані на вашу картку протягом 14 днів.
Пропозицією можна скористатись лише один раз за час проведення кампанії. Пропозиція розповсюджується лише на купівлю скіпасів вартістю від 200 грн. з ПДВ та не покриває купівлю будь-яких інших товарів та послуг.

Акція діє на території України, а саме на гірськолижних курортах смт. Славське (Львівська обл.), Буковель (Івано-Франківська обл.), Драгобрат (Закарпатська обл.), Протасів Яр (м. Київ), Пилипець (Закарпатська обл.), Мигово (Чернівецька обл.), Ізки (Закарпатська обл.), Плай (Львівська обл.), Водяники (Черкаська обл.).

Період акції: 30 грудня 2020 – 31 березня 2021 року.

Деталі та офіційні правила акції: visa.com.ua

https://bank.com.ua/news/keshbek-na-ski ... a-chat-bot
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