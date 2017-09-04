Акції від банку "Південний"

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Смакуйте страви з усього світу з Mastercard і Glovo й вигравайте промокоди. Оплачуйте замовлення в додатку Glovo карткою Mastercard та отримайте можливість виграти один з 723 промокодів.
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Платіть карткою Mastercard від 500 грн. у мережі супермаркетів «Сільпо» та отримайте шанс виграти один із 20 автомобілів Audi Q3.
Як взяти участь у розіграші: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Завітати до будь-якого супермаркету з мережі «Сільпо». Сканувати картку «Власний рахунок» у «Сільпо» та оплатити товари на суму від 500 грн. карткою Mastercard: в терміналі чи у додатку «Сільпо». Автоматично отримати шанс стати власником одного із 20 авто Audi Q Щотижня розігруватиметься 5 авто у прямому ефірі.
За оплати карткою Mastercard в інтернет-магазині АТБ отримуйте безкоштовну доставку товарів та шанс виграти один із 5 смартфонів.
Як взяти участь в акції? Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Завітайте в інтернет-магазин АТБ за посиланням. Сплачуйте покупку карткою Mastercard на суму від 300 грн. й отримайте безкоштовну доставку. А за оформлення замовлення товарів на суму від 500 грн. ставайте учасником розіграшу 5 смартфонів. Період акції: 10 грудня 2020 – 20 січня 2021 року. https://bank.com.ua/news/bezkoshtovna-d ... nkiv-z-atb
Відчуйте магію зимових свят, коли здійснюються мрії та виконуються бажання. Загадуйте подарунок та вигравайте можливість обрати те, що бажаєте саме ви, з каталогу Програми винагород Mastercard.
Для участі в акції необхідно: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний». Завітати до особистого кабінету в Програмі винагород Mastercard. Замовити спеціальну пропозицію «Загадуйте бажання» за 10 балів. Вигравайте найбажаніший подарунок на ваш вибір – будь-що з каталогу Програми винагород*.
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З 15 грудня 2020 р. до 15 січня 2021 р. замовляйте у каталозі Програми винагород спеціальну пропозицію за 0 балів, розраховуйтеся карткою Mastercard від банку «Південний» та беріть участь у розіграші Apple iPhone Pro 12 чи Sony PlayStation 5.
Для участі необхідно: Бути власником картки Mastercard від банку «Південний», що бере участь в Програмі винагород. Перейти до каталогу Програми у розділ «Культові новинки» та замовити спеціальну пропозицію за 0 балів для участі. Протягом періоду акції розраховуйтесь карткою Mastercard на загальну суму від 500 грн. Кожні 500 грн. у загальній сумі витрат збільшують шанси на виграш. Беріть участь у розіграші Apple iPhone Pro 12 чи Sony PlayStation 5. Акція триває з 15 грудня 2020 до 15 січня 2021. https://bank.com.ua/news/vigravayte-gad ... ovogo-roku
Вирушайте на гірськолижні курорти України, купуйте скіпаси з картками Visa Platinum або Visa Signature та отримуйте кешбек:
30 % – на картку Visa Platinum (але не більше 1 000 грн.); 40 % – на картку Visa Signature (але не більше 1 250 грн.). Аби скористатися пропозицією, необхідно: Бути власником картки Visa Platinum або Visa Signature від банку «Південний». Зареєструватися в чат-боті Visa за посиланням. Подати заявку на виплату кешбеку, додавши фотографії фіскального чеку та чеку з POS-терміналу на придбання скіпасу, що підтверджують проведення операції карткою. Вказати номер облікової картки платника податків (ІПН) та номер картки Visa для нарахування кешбеку. Отримати кешбек – гроші будуть нараховані на вашу картку протягом 14 днів. Пропозицією можна скористатись лише один раз за час проведення кампанії. Пропозиція розповсюджується лише на купівлю скіпасів вартістю від 200 грн. з ПДВ та не покриває купівлю будь-яких інших товарів та послуг.
Акція діє на території України, а саме на гірськолижних курортах смт. Славське (Львівська обл.), Буковель (Івано-Франківська обл.), Драгобрат (Закарпатська обл.), Протасів Яр (м. Київ), Пилипець (Закарпатська обл.), Мигово (Чернівецька обл.), Ізки (Закарпатська обл.), Плай (Львівська обл.), Водяники (Черкаська обл.).
Період акції: 30 грудня 2020 – 31 березня 2021 року.