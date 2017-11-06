Акції від Райффайзен Банк Аваль

Київ. 2 квітня. – Райффайзен Банк Аваль надав благодійну допомогу на придбання через Благодійний фонд «Запорука» засобів захисту від коронавірусу та оплату транспортних послуг для медичних закладів, які сьогодні лікують дітей з онкологічними захворюваннями. Це Національний інститут раку, Клініка нейрохірургії дитячого віку та Західноукраїнський медичний дитячий центр.
На запит БФ «Запорука» Райффайзен Банк Аваль виділив 140 тис. грн на закупівлю для цих лікувальних закладів медичних масок, захисних окулярів, антисептиків для пацієнтів та персоналу, дезінфікуючих засобів для приміщень, а також на оплату послуг таксі для медпрацівників. https://www.aval.ua/news/rayffayzen-ban ... itey--1038
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Ми продовжуємо підтримувати медичних працівників, сумлінна робота яких сьогодні вкрай важлива для кожного з нас. Маємо ще одну спеціальну пропозицію для медиків, які користуються кредитними картками Mastercard від Райффайзен Банку Аваль. Із 7 по 30 квітня 2020р. кожен із них може отримати від банку супер кешбек – 10% від здійснених операцій карткою у гривні. Нарахований за ваші покупки кешбек (максимум – 500 грн) ви отримаєте на рахунок автоматично, без додаткових звернень до банк Не тільки витрачайте з власною кредитною карткою, а й повертайте гроші за покупки разом із кешбеком від Райффайзен Банку Аваль. Учасниками цієї акції стануть власники кредитних карток, яким Райффайзен Банк Аваль надіслав смс-повідомлення щодо їхньої участі в акції. https://www.aval.ua/news/tilki-dlya-med ... tkami-1040
До 31.07.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає: 1. безкоштовне обслуговування до кінця 2020 року; 2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).
До 30.12.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає: 1. безкоштовне обслуговування до 30.06.2021 року; 2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).