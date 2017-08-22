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Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:49

Безкоштовні поїздки медикам із Bolt та картками Visa

Пропонуємо власникам платіжних карток Visa від Райффайзен Банку Аваль приєднатися до нашої спільної акції.

Робіть свою картку Visa від Райффайзен Банку Аваль основною для оплати таксі Bolt, і з кожною вашою поїздкою ми будемо перераховувати 50 грн на безкоштовне перевезення медиків.

Замовляйте поїздку з Bolt і не забувайте оплачувати карткою Visa від Райффайзен Банку Аваль.

Сідайте на заднє сидіння авто та пересувайтеся містом тільки за крайньої потреби!

Долучайтеся до благодійності і бережіть себе!
https://www.aval.ua/news/bezkoshtovni-p ... -aval-1037
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:51

Райффайзен Банк Аваль надав благодійну допомогу медзакладам

Київ. 2 квітня. – Райффайзен Банк Аваль надав благодійну допомогу на придбання через Благодійний фонд «Запорука» засобів захисту від коронавірусу та оплату транспортних послуг для медичних закладів, які сьогодні лікують дітей з онкологічними захворюваннями. Це Національний інститут раку, Клініка нейрохірургії дитячого віку та Західноукраїнський медичний дитячий центр.

На запит БФ «Запорука» Райффайзен Банк Аваль виділив 140 тис. грн на закупівлю для цих лікувальних закладів медичних масок, захисних окулярів, антисептиків для пацієнтів та персоналу, дезінфікуючих засобів для приміщень, а також на оплату послуг таксі для медпрацівників.
https://www.aval.ua/news/rayffayzen-ban ... itey--1038
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:09

Отримуйте знижки за оплати карткою Visa

Скористайтеся додатковими перевагами, сплачуючи карткою Visa від нашого банку:
- Rozetka — 5% на бонусний рахунок* під час оплати карткою Visa.
- Raketa – знижка* 130 грн на замовлення від 250 грн під час оплати карткою Visa.
- Dominos Pizza – знижка* 50% щодня на кожну другу піцу під час оплати карткою Visa.
- Megogo – знижка* 20% на всі прем'єри до кінця квітня та 50% на передплату «Максимальна» під час оплати всіма картками Visa.
- Leogaming – 10% бонус* в ігровій валюті при поповненні карткою Visa.
- Leogaming — 5% cash-back* у гаманці LeoWallet.
- Книгарня Є — додаткова знижка* 5% під час оплати карткою Visa
- IDS — знижка* 30% через додаток MYWATER під час оплати карткою Visa.
https://www.aval.ua/news/otrimuyte-zniz ... -aval-1041
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:26

Тільки для медиків – супер кешбек 10%

Ми продовжуємо підтримувати медичних працівників, сумлінна робота яких сьогодні вкрай важлива для кожного з нас.
Маємо ще одну спеціальну пропозицію для медиків, які користуються кредитними картками Mastercard від Райффайзен Банку Аваль. Із 7 по 30 квітня 2020р. кожен із них може отримати від банку супер кешбек – 10% від здійснених операцій карткою у гривні.
Нарахований за ваші покупки кешбек (максимум – 500 грн) ви отримаєте на рахунок автоматично, без додаткових звернень до банк
Не тільки витрачайте з власною кредитною карткою, а й повертайте гроші за покупки разом із кешбеком від Райффайзен Банку Аваль.
Учасниками цієї акції стануть власники кредитних карток, яким Райффайзен Банк Аваль надіслав смс-повідомлення щодо їхньої участі в акції.
https://www.aval.ua/news/tilki-dlya-med ... tkami-1040
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:44

6 місяців Преміального сервісу безкоштовно

До 31.07.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до кінця 2020 року;
2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).

Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням: https://www.aval.ua/premium/order/362

Детальні умови: https://www.aval.ua/news/podaruyte-sobi-ta-svom-druzyam-6-misyaciv-premialnogo-servisu-vid-raif-1133

* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:41

6 місяців Преміального сервісу безкоштовно

До 30.12.2020 р. кожен*, хто відкриє картку VISA Signature в Райффайзен Банку Аваль (пакет Prestige), гарантовано отримає:
1. безкоштовне обслуговування до 30.06.2021 року;
2. безкоштовний страховий поліс (медичне страхування для виїжджаючих за кордон): всі країни світу, ліміт 50000 EUR, будь-які 60 днів протягом 365 діб, включена опція "Спорт" (крім професійного спорту).

Щоб скористатися пропозицією, слід заповнити заявку за посиланням: https://bit.ly/37LoGp3

Детальні умови: https://www.aval.ua/news/podaruyte-sobi ... -raif-1133

* пропозиція діє лише за умови рекомендації діючого клієнта.
Подробиці – у ЛС (приватні повідомлення).
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:09

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Ваші замовлення з Bolt та Visa від Райфу – це щоразу гуманітарна допомога українцям

https://news.finance.ua/ua/vashi-zamovl ... ukraincyam

Акція діє з 15 квітня до 30 травня 2022 року.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:30

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Безкоштовні поїздки для українців в Європі з Bolt та Visa від Райфу

https://news.finance.ua/ua/bezkoshtovni ... -vid-rayfu

Акція діє з 25 квітня до 31 травня 2022року.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:08

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Почніть користуватися додатком Raiffeisen Online і виграйте 100 грн на мобільний

https://news.finance.ua/ua/pochnit-kory ... -mobil-nyy

Акція проводиться у два етапи: перший — 01.06-15.06.2022р.; другий — 16.06-30.06.2022р.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:12

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Картку від Райфу діставайте – 10 000 грн вигравайте!

https://news.finance.ua/ua/kartku-vid-r ... vyhravayte

Акція діє з 1 червня по 31 грудня 2022 року.
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