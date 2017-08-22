Творіть добро із карткою Mastercard від Райфу
https://news.finance.ua/ua/tvorit-dobro ... -vid-rayfu
Акція діє по 30.09.2022
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 20 лип, 2022 16:21
Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль
Творіть добро із карткою Mastercard від Райфу
https://news.finance.ua/ua/tvorit-dobro ... -vid-rayfu
Акція діє по 30.09.2022
Додано: Чет 21 лип, 2022 16:07
Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль
Отримуйте додаткову фішку «Брайти» при оплаті карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-do ... -vid-rayfu
Акція діє до 9 серпня 2022 року
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:28
Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль
Почніть користуватися додатком Raiffeisen Online і виграйте 300 грн на мобільний
https://news.finance.ua/ua/pochnit-kory ... -mobil-nyy
Період проведення Акції: 01.08.2022 — 31.08.2022р.
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:29
Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль
Картку від Райфу діставайте – 10 000 грн вигравайте!
https://news.finance.ua/ua/kartku-vid-r ... 1659450297
Акція діє з 1 по 30 серпня 2022 року.
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:31
Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль
10% преміальної знижки у бутік-містечках із картками Visa Signature та Visa Infinite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/10-premial-n ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 30.09.2022р.
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