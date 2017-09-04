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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:40

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу

https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu

Акція діє до 31.03.2023 р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 07:49

Assistant_Portal достатньо спірна акція під час війни, не знаходите? :cry:
AVolkov
 
Повідомлень: 10
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:39

Re: Акції від Райффайзен Банк

Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом

https://news.finance.ua/ua/zaryadzhayte ... d-i-rayfom

Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:47

Re: Акції від Райффайзен Банк

До 30% знижки на оренду індивідуальних сейфів Райфу у Києві та Одесі

https://news.finance.ua/ua/do-30-znyzhk ... i-ta-odesi

Акційна пропозиція — з 1 березня по 30 квітня 2023 р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:50

Re: Акції від Райффайзен Банк

Оформіть еквайринг та отримайте шанс виграти зарядну станцію і сонячні панелі від Райфу

https://news.finance.ua/ua/oformit-ekva ... -vid-rayfu

Акція діє з 6 березня по 1 червня 2023 року.
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2680
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Подякував: 79 раз.
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  #<1 ... 9101112
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