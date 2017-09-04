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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 16:58

Re: Акції від Райффайзен Банк

Переказуйте та знімайте кошти з кредитної картки «100 днів» із пільговим періодом та зниженою комісією

https://news.finance.ua/ua/perekazuyte- ... komisiyeyu

Акційна пропозиція діє з 26 квітня по 25 липня 2023 року.
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 14:50

Re: Акції від Райффайзен Банк

Подарунки до оформлених накопичувальних програм страхування отримуйте в Райфі у травні

https://news.finance.ua/ua/podarunky-do ... i-u-travni

з 1 по 31 травня 2023р.
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 17:20

Re: Акції від Райффайзен Банк

0% комісії за зарахування заробітної плати на карткові рахунки у Райфі

https://news.finance.ua/ua/0-komisii-za ... ky-u-rayfi

Акційний тариф 0% діє з 1 травня по 31 липня 2023 року
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Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 17:59

Re: Акції від Райффайзен Банк

Додаткові 40% знижки на покупки із карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/dodatkovi-40 ... -vid-rayfu

Акція триває до 31 грудня 2023 року
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 16:49

Re: Акції від Райффайзен Банк

За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо сімейний відпочинок у Карпатах

https://news.finance.ua/ua/za-vashi-opl ... u-karpatah

Акція діє з 1 червня по 31 липня 2023 року
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:01

Re: Акції від Райффайзен Банк

Райф дарує подарунки за відкриття картки «єВідновлення»

https://news.finance.ua/ua/rayf-daruye- ... dnovlennya

Акція діє з 7 червня 2023 року по 7 вересня 2023 року включно
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:02

Re: Акції від Райффайзен Банк

До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu

Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:11

Re: Акції від Райффайзен Банк

Райф розігрує квитки на початок лавандового сезону в Добропарку

https://news.finance.ua/ua/rayf-rozihru ... dobroparku

Усього розіграшів на сезон лаванди буде три у різних сторінках Райфу в соцмережах:
13−14 червня в Instagram із визначенням п’яти переможців 15 червня;
20−21 червня в ТікТок із визначенням п’яти переможців 22 червня;
27−28 червня в Facebook із визначенням п’яти переможців 29 червня.
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