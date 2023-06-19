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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:33

Re: Акції від Райффайзен Банк

Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфу

https://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu

Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
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