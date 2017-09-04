Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфу
https://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu
Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:33
Re: Акції від Райффайзен Банк
Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфу
https://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu
Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
Додано: Пон 03 лип, 2023 12:11
Re: Акції від Райффайзен Банк
Райффайзен Банк оновив страхову програму «Впевненість 24/7»
https://news.finance.ua/ua/rayffayzen-b ... enist-24-7
з 3 по 31 липня 2023 року
Додано: Вів 11 лип, 2023 15:29
Re: Акції від Райффайзен Банк
Atlas 2023 із карткою Mastercard від Райфу — отримуйте 10% знижки на фудкорті та подарунки за розрахунки
https://news.finance.ua/ua/atlas-2023-i ... rozrahunky
Акція діє 15.07.2023 року
Додано: Чет 27 лип, 2023 15:41
Re: Акції від Райффайзен Банк
Fishback 5% отримуйте за покупки з карткою Visa Fishka від Райфу
https://news.finance.ua/ua/fishback-5-o ... -vid-rayfu
29 та 30 липня
Додано: Вів 01 сер, 2023 14:48
Re: Акції від Райффайзен Банк
Оформіть накопичувальну програму страхування в Райфі - отримайте подарунки
https://news.finance.ua/ua/oformit-nako ... -podarunky
з 1 по 31 серпня 2023р.
Додано: Вів 15 сер, 2023 12:19
Re: Акції від Райффайзен Банк
«Спробуйте з нами» — пропонуємо акційні умови новим бізнес-клієнтам
https://news.finance.ua/ua/sprobuyte-z- ... -kliyentam
з 15.08.2023р. по 30.11.2023р.
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