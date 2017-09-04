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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:33

Re: Акції від Райффайзен Банк

Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфу

https://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu

Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:11

Re: Акції від Райффайзен Банк

Райффайзен Банк оновив страхову програму «Впевненість 24/7»

https://news.finance.ua/ua/rayffayzen-b ... enist-24-7

з 3 по 31 липня 2023 року
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:29

Re: Акції від Райффайзен Банк

Atlas 2023 із карткою Mastercard від Райфу — отримуйте 10% знижки на фудкорті та подарунки за розрахунки

https://news.finance.ua/ua/atlas-2023-i ... rozrahunky

Акція діє 15.07.2023 року
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 15:41

Re: Акції від Райффайзен Банк

Fishback 5% отримуйте за покупки з карткою Visa Fishka від Райфу

https://news.finance.ua/ua/fishback-5-o ... -vid-rayfu

29 та 30 липня
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 14:48

Re: Акції від Райффайзен Банк

Оформіть накопичувальну програму страхування в Райфі - отримайте подарунки

https://news.finance.ua/ua/oformit-nako ... -podarunky

з 1 по 31 серпня 2023р.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:19

Re: Акції від Райффайзен Банк

«Спробуйте з нами» — пропонуємо акційні умови новим бізнес-клієнтам

https://news.finance.ua/ua/sprobuyte-z- ... -kliyentam

з 15.08.2023р. по 30.11.2023р.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:10

Re: Акції від Райффайзен Банк

Квитки на гортензію у Добропарку розігрує Райф

https://news.finance.ua/ua/kvytky-na-ho ... hruye-rayf

Акція та визначення переможців відбуватимуться на сторінках Райфу у соцмережах:
Facebook- 15−16 серпня з визначенням переможця 17 серпня;
TikTok- 29−30 серпня з визначенням переможця 31 серпня.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 17:04

Re: Акції від Райффайзен Банк

Оформити автоцивілку зі знижкою 10% можна у Райфі до 1 вересня

https://news.finance.ua/ua/oformyty-avt ... 1-veresnya

10% знижки доступні з 21 серпня по 1 вересня 2023 року
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:28

Re: Акції від Райффайзен Банк

Нараховуємо Fishback 5% за розрахунки Visa Fishka від Райфу 24−27 серпня

https://news.finance.ua/ua/narahovuyemo ... 27-serpnya

з 24 до 27 серпня
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