RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 16:17

Re: Акції від Райффайзен Банк

Оформлюйте накопичувальні програми страхування у Райфі у жовтні та отримуйте подарунки

https://news.finance.ua/ua/oformlyuyte- ... -podarunky

з 2 по 31 жовтня 2023р.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 16:19

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримайте термінал РРО від Смарт Каса із додатковою вигодою з Райфом

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-te ... u-z-rayfom

із 2 жовтня до 31 грудня 2023 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 17:38

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримайте гарантований сертифікат на 100 грн на покупки в АТБ за розрахунок карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-ha ... -vid-rayfu

із 6 по 8 жовтня 2023 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 жов, 2023 16:53

Re: Акції від Райффайзен Банк

10% знижки на автоцивілку у відділеннях Райфу з 16 по 27 жовтня

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... 7-zhovtnya

з 16 по 27 жовтня
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 17:42

Re: Акції від Райффайзен Банк

Додатковий страховий захист на зиму та розіграш призів отримуйте у відділеннях Райфу

https://news.finance.ua/ua/dodatkovyy-s ... nyah-rayfu

із 1 листопада по 29 грудня 2023 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:03

Re: Акції від Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі

https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... ku-v-rayfi

Акція діє з 1 грудня 2023р. по 31 березня 2024р
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:14

Re: Акції від Райффайзен Банк

Станьте клієнтом Райфу та отримуйте подарунки за розрахунки бізнес-карткою Visa

https://news.finance.ua/ua/stan-te-kliy ... tkoyu-visa

Акція проводиться з 4 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року включно
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку КОНКОРД 1 ... 4, 5, 6
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 17:41
54 34475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 22:29
vpchelko
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 16:28
44 49637
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:30
Assistant_Portal
Акції від ПУМБ 1 ... 8, 9, 10
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 10:49
95 53903
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лис, 2023 13:17
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3033)
05.12.2023 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.