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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 16:17

Re: Акції від Райффайзен Банк

Оформлюйте накопичувальні програми страхування у Райфі у жовтні та отримуйте подарунки

https://news.finance.ua/ua/oformlyuyte- ... -podarunky

з 2 по 31 жовтня 2023р.
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 16:19

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримайте термінал РРО від Смарт Каса із додатковою вигодою з Райфом

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-te ... u-z-rayfom

із 2 жовтня до 31 грудня 2023 року
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 17:38

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримайте гарантований сертифікат на 100 грн на покупки в АТБ за розрахунок карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/otrymayte-ha ... -vid-rayfu

із 6 по 8 жовтня 2023 року
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Повідомлення Додано: Пон 16 жов, 2023 16:53

Re: Акції від Райффайзен Банк

10% знижки на автоцивілку у відділеннях Райфу з 16 по 27 жовтня

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... 7-zhovtnya

з 16 по 27 жовтня
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 17:42

Re: Акції від Райффайзен Банк

Додатковий страховий захист на зиму та розіграш призів отримуйте у відділеннях Райфу

https://news.finance.ua/ua/dodatkovyy-s ... nyah-rayfu

із 1 листопада по 29 грудня 2023 року
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:03

Re: Акції від Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі

https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... ku-v-rayfi

Акція діє з 1 грудня 2023р. по 31 березня 2024р
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:14

Re: Акції від Райффайзен Банк

Станьте клієнтом Райфу та отримуйте подарунки за розрахунки бізнес-карткою Visa

https://news.finance.ua/ua/stan-te-kliy ... tkoyu-visa

Акція проводиться з 4 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року включно
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:19

Re: Акції від Райффайзен Банк

10% знижки для ще приємнішого оформлення автоцивілки у Райфі

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-d ... ky-u-rayfi

Акція діє з 11 по 22 грудня 2023 року.
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