Оформлюйте накопичувальні програми страхування у Райфі у жовтні та отримуйте подарунки
https://news.finance.ua/ua/oformlyuyte- ... -podarunky
з 2 по 31 жовтня 2023р.
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 02 жов, 2023 15:17
Re: Акції від Райффайзен Банк
Оформлюйте накопичувальні програми страхування у Райфі у жовтні та отримуйте подарунки
https://news.finance.ua/ua/oformlyuyte- ... -podarunky
з 2 по 31 жовтня 2023р.
Додано: Пон 02 жов, 2023 15:19
Re: Акції від Райффайзен Банк
Отримайте термінал РРО від Смарт Каса із додатковою вигодою з Райфом
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-te ... u-z-rayfom
із 2 жовтня до 31 грудня 2023 року
Додано: Чет 05 жов, 2023 16:38
Re: Акції від Райффайзен Банк
Отримайте гарантований сертифікат на 100 грн на покупки в АТБ за розрахунок карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-ha ... -vid-rayfu
із 6 по 8 жовтня 2023 року
Додано: Пон 16 жов, 2023 15:53
Re: Акції від Райффайзен Банк
10% знижки на автоцивілку у відділеннях Райфу з 16 по 27 жовтня
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... 7-zhovtnya
з 16 по 27 жовтня
Додано: Сер 01 лис, 2023 16:42
Re: Акції від Райффайзен Банк
Додатковий страховий захист на зиму та розіграш призів отримуйте у відділеннях Райфу
https://news.finance.ua/ua/dodatkovyy-s ... nyah-rayfu
із 1 листопада по 29 грудня 2023 року
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:03
Re: Акції від Райффайзен Банк
Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... ku-v-rayfi
Акція діє з 1 грудня 2023р. по 31 березня 2024р
Додано: Вів 05 гру, 2023 16:14
Re: Акції від Райффайзен Банк
Станьте клієнтом Райфу та отримуйте подарунки за розрахунки бізнес-карткою Visa
https://news.finance.ua/ua/stan-te-kliy ... tkoyu-visa
Акція проводиться з 4 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року включно
Додано: Пон 11 гру, 2023 16:19
Re: Акції від Райффайзен Банк
10% знижки для ще приємнішого оформлення автоцивілки у Райфі
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-d ... ky-u-rayfi
Акція діє з 11 по 22 грудня 2023 року.
Додано: Сер 07 лют, 2024 16:50
Re: Акції від Райффайзен Банк
Гарантований сертифікат АТБ за розрахунки карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/harantovanyy ... -vid-rayfu
Акційна пропозиція від Райфу діє з 12 лютого по 31 березня 2024 року
|