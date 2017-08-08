Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:52
Re: Акції від Райффайзен Банк
Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
Додано: Пон 01 лип, 2024 16:52
Re: Акції від Райффайзен Банк
Спробуйте вести бізнес із Райфом
Нові бізнес-клієнти Райффайзен Банку можуть скористатися спеціальними умовами обслуговування в рамках акції, що діє з 1 липня по 30 вересня 2024 р.
Детальніше за посиланням
Додано: Чет 26 вер, 2024 17:08
Re: Акції від Райффайзен Банк
5% знижки із карткою Райфу у супермаркетах Varus Одеси
https://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-iz ... arus-odesy
З 24 вересня по 31 грудня 2024 року
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