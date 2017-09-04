Акції від Universal Bank

Святкування "Дня клієнта" стало для нас ще однією чудовою традицією. І щороку в ній беруть участь велика кількість клієнтів.
Цього року наші вкладники мали можливість отримати грошовий бонус - чим більше років клієнт разом з Universal Bank, тим більшим буде винагорода, надбавки до депозитів і розіграш грошового призу в розмірі 30 000 грн. серед вкладників.
За місяць проведення акції, грошових винагород було виплачено на суму близько 40 000 грн і майже 200 осіб отримали додаткові надбавки до ставки відкривши депозит у відділенні.
А також, ми вітаємо переможця головного грошового призу в розмірі 30 000 грн - Миколу Олексійовича (+380992****24) і бажаємо, щоб мрії завжди збувалися!
Ми хочемо висловити подяку всім нашим клієнтам за те, що залишаєтеся з нами, берете участь в наших розіграшах, цінуєте нас і допомагаєте ставати краще. Плануємо й надалі радувати вас вигідними акціями та пропозиціями!