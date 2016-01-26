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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28

Оказалось, это очередной мультик пропагандонских Украинских

  Ukrainian написав:Михалыч
90 тисяч гривень на місяць – зарплатня звичайного сімейного лікаря. І це не вигадка, а реальність. Молодий медик з Христинівки на Черкащині довів: в Україні можна заробляти, було б бажання

Роман Дяченко потрапив до Христинівки за розподілом. Чоловік вирішив розпочати власну практику — створив ФОП та відкрив приватний кабінет. Для цього лікар взяв кредит на обладнання та орендував приміщення.

Христинівка маленьке провінційне містечко село на Черкащині; до обласного центру більше 200 км. Провінція куди ще глибше.


Появилось время вечером, решил поискать инфу о этом парне, оказалось, таки ДА, вы показали очередной пропагандонский мультик проститутствующих Украинских СМИ, даже как то стало обидно за парня, что он таки не получает зарплату 90000 грн. о которой раструбили пропагандоны в своем мультике :( сейчас парень за своих пациентов получает с НСЗУ всего около 75 тысяч в месяц, и идут они далеко не все на его з/п, с этих денег он оплачивает налоги, аренду, лабораторные исследования необходимые его пациентам и т.д......так что очень жаль, что сказка о которой вы пытались мне поведать, оказалась всего лишь очередным пропагандонским мультиком проститутствующих Украинских СМИ, а я ведь реально и искренне был рад за парня и его пациентов.

Вот ссылка на сайт, где этот парень сам рассказывает как у него обстоят дела, в том числе и з/п https://shotam.info/yak-pratsiuie-medre ... t-ishnyka/

Сьогодні ми обслуговуємо 2100 пацієнтів. 1800 підписали декларацію зі мною, а ще 300 – з моєю дружиною, яку нещодавно я теж взяв в штат після декрету. Христинівка невелике містечко, тому новина про те, що у місті тепер є сімейний лікар, розлетілась одразу. У таких містах сарафанне радіо – найкращий інформаційний канал.

За своїх пацієнтів я отримую щомісяця близько 75 тисяч гривень. Але це далеко не чистий прибуток. Більшість коштів йде на оренду, податки, розхідні матеріали, лабораторні послуги. Я підписав договір з лабораторією,де мої пацієнти можуть зробити аналізи. Це я також оплачую з коштів НСЗУ.

Я можу отримувати зарплату близько 35 тисяч. Але з приходом пандемії це стало захмарною сумою, бо дуже багато коштів йде на те, щоб закупити костюми і маски. Постачання ніякого немає.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:40

Михалыч
75 тис грн теж непоганий дохід хоч і не чистими.
Україна країна відкритих можливостей, в кожного є рівні можливості, кожен коваль свого щастя. Не можеш ужитися в Україні? Кордон відкритий і західний і східний.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:55

  Ukrainian написав:Михалыч
75 тис грн теж непоганий дохід хоч і не чистими.
Україна країна відкритих можливостей, в кожного є рівні можливості, кожен коваль свого щастя. Не можеш ужитися в Україні? Кордон відкритий і західний і східний.


Да Вам парень сам говрит что максимум на что он мог бы рассчитывать с этих 75 тыс. это 35 зарплаты и те он не получает из за возросших расходов на коронакризис.

А самое замечательное, это то что внизу статьи находится

Зображення

Т.е. штатовские спонсоры режима, фактически сами опровергли лживый пропагандогнский мультик Украинских проститутсвующих авно СМИ.

P.S. так раз Украина, такая замечательная страна по вашему, с такими замечательными и равными возможностями, спрашиваю Вас в который раз, когда Вас ждать на ПМЖ в Украине, а то как то ваши слова, не подкрепленные реальными действиями с вашей стороны меня лично ни в чем не убеждают, верить в искренность ваших слов, я начну только тогда, когда Вы переедите с Канады жить в такую с ваших слов замечательную страну, с равными возможностями где каждый кузнец своего счастья-как Украина :wink:
Михалыч
 
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  #<1 ... 599600601602
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