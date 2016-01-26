Ukrainian написав:Михалыч 90 тисяч гривень на місяць – зарплатня звичайного сімейного лікаря. І це не вигадка, а реальність. Молодий медик з Христинівки на Черкащині довів: в Україні можна заробляти, було б бажання
Роман Дяченко потрапив до Христинівки за розподілом. Чоловік вирішив розпочати власну практику — створив ФОП та відкрив приватний кабінет. Для цього лікар взяв кредит на обладнання та орендував приміщення.
Христинівка маленьке провінційне містечко село на Черкащині; до обласного центру більше 200 км. Провінція куди ще глибше.
Появилось время вечером, решил поискать инфу о этом парне, оказалось, таки ДА, вы показали очередной пропагандонский мультик проститутствующих Украинских СМИ, даже как то стало обидно за парня, что он таки не получает зарплату 90000 грн. о которой раструбили пропагандоны в своем мультике сейчас парень за своих пациентов получает с НСЗУ всего около 75 тысяч в месяц, и идут они далеко не все на его з/п, с этих денег он оплачивает налоги, аренду, лабораторные исследования необходимые его пациентам и т.д......так что очень жаль, что сказка о которой вы пытались мне поведать, оказалась всего лишь очередным пропагандонским мультиком проститутствующих Украинских СМИ, а я ведь реально и искренне был рад за парня и его пациентов.
Сьогодні ми обслуговуємо 2100 пацієнтів. 1800 підписали декларацію зі мною, а ще 300 – з моєю дружиною, яку нещодавно я теж взяв в штат після декрету. Христинівка невелике містечко, тому новина про те, що у місті тепер є сімейний лікар, розлетілась одразу. У таких містах сарафанне радіо – найкращий інформаційний канал.
За своїх пацієнтів я отримую щомісяця близько 75 тисяч гривень. Але це далеко не чистий прибуток. Більшість коштів йде на оренду, податки, розхідні матеріали, лабораторні послуги. Я підписав договір з лабораторією,де мої пацієнти можуть зробити аналізи. Це я також оплачую з коштів НСЗУ.
Я можу отримувати зарплату близько 35 тисяч. Але з приходом пандемії це стало захмарною сумою, бо дуже багато коштів йде на те, щоб закупити костюми і маски. Постачання ніякого немає.
Михалыч 75 тис грн теж непоганий дохід хоч і не чистими. Україна країна відкритих можливостей, в кожного є рівні можливості, кожен коваль свого щастя. Не можеш ужитися в Україні? Кордон відкритий і західний і східний.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Михалыч 75 тис грн теж непоганий дохід хоч і не чистими. Україна країна відкритих можливостей, в кожного є рівні можливості, кожен коваль свого щастя. Не можеш ужитися в Україні? Кордон відкритий і західний і східний.
Да Вам парень сам говрит что максимум на что он мог бы рассчитывать с этих 75 тыс. это 35 зарплаты и те он не получает из за возросших расходов на коронакризис.
А самое замечательное, это то что внизу статьи находится, специально для Вас подчеркнул самое интересное
Т.е. штатовские спонсоры режима, фактически сами опровергли лживый пропагандогнский мультик Украинских проститутствующих авно СМИ.
P.S. так раз Украина, такая замечательная страна по вашему, с такими замечательными и равными возможностями, спрашиваю Вас в который раз, когда Вас ждать на ПМЖ в Украине, а то как то ваши слова, не подкрепленные реальными действиями с вашей стороны меня лично ни в чем не убеждают, верить в искренность ваших слов, я начну только тогда, когда Вы переедите с Канады жить в такую с ваших слов замечательную страну, с открытыми и равными возможностями где каждый кузнец своего счастья-как Украина
Ukrainian написав:В мене немає ні бажання ні часу в чомусь вас переконувати. Я думаю ви переїхавши до іншої країни теж будете чимось незадоволенні.
Мы с Вами давно и неоднократно дискутировали, в том числе, я давал ссылку на ветку Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... на странице которой я написал, что что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за престарелой мамы которая не хочет уезжать из Одессы, так же писал в той же ветке Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... что я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, что позволяет мне работать свободно со своими дипломами за пределами Украины, так что я жил за пределами Украины и вполне был доволен и счастлив, как страной, так и отношением власти к народу, никаких негативных эмоций, которые у меня тут есть по отношению Украинской власти/режима у меня там не было даже хоть отдаленно похожего на то, что я вижу в Украине, я такого бардака и скотского отношения власти к народу и законности не встречал ни где, а я прожил и посетил слава Богу не мало стран и могу сравнивать свои наблюдения от жизни там и в Украине.
Ukrainian написав:У вас є докази шкоди прямо заподіяні Україні USAID ? Цікаво було б глянути.
Для этого, надо пожить здесь самому и ощутить на своей шкуре, все результаты т.н. реформ проводимых режимом и их западными хозяевами, я мог бы написать много чего о вреде, но думаю сидя у себя в Канаде, вы просто не поймете и не захотите понять о чем я пишу, накидывая мне авно на вентилятор виде пропагандонским мультиков как делали до этого.
Но все таки, как пример, раз о этом я уже писал чуть раньше и вы почему то пропустили мимо, то как пример полнейший правовой нигилизм в Украине о которых я писал, и это наступило после майдана, а в результате реформ, под предводительством западных покровителей режима, в Украине сейчас фактически разрушена судебная система, власть клала с пробором, на законы и конституция, тот же пример что с решением Конституционного Суда Украины и пенсией моего брата, как власть клала на решение, а КС позволяет власти/режиму это делать, или пример что я приводил ранее с законом поданным Порхом и который он не подписал или не ветировал в нарушение прямых норм Конституции Украины, такая ситуация мне кажется была невозможна ранее. Даже при Яныке, была хоть какая то видимость законности и порядка, а после того как в 2014 г. шататы захватили и осуществляют до сих пор полный и эффективный контроль над режимом и страной проводя в том числе и судебную реформу в частности, такая ситуация полнейшего правового нигилизма, стала возможной и всех устраивающей, как режим, так и их западных кураторов, ситуация полного правового нигилизма как у нас абсолютно невозможна в любой другой стране мира кроме Украины-вот один из результатов деятельности режима и их штатовских кураторов со своими реформами......а таких примеров результатов, я вам уже писал, что как отсюда и до забора, а забор будет у Вас в Канаде. Украина в результате реформ под предводительством штатов стала негативным примером и пугалкой для всего мира, даже ЕС выступает и говорит, нет нет нет мы не хотим, что бы в Белоруссии было как в Украине. Украина стала жертвой и негативным примером как нельзя поступать со своей страной. Украинская независимость стала для мира негативным примером того, как может стать, что от страны больше ничего не зависит, все ключевые решения принимаются вне Украины, во благо страны куратора и ее интересов, а не Украины и ее народа. Украина проходит последние шаги к полной деиндустриализации, уничтожения доступной и качественной медицины с образованием и прочими социальными благами. Вместо того, что бы проводить "реформы" у нас доведя Украину фактически до состояния труппа готового к расчленению на органы, занялись бы лучше своей страной "страной мечты" где как оказывается и пишут авторитетные штатовские издания тоже не все слава Богу https://nypost.com/2020/08/22/hungry-ne ... free-food/ но нет, вместо этого, им интересней пытаться растаскивать трупик на органы, проводя свои "реформы" тут, а не у себя дома.......хотя если бы в Одессе стали раздавать такие наборы как в New Yorke то очередь растянулась бы до Румынской границы
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 26 сер, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за престарелой мамы которая не хочет уезжать из Одессы, так же писал в той же ветке Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... что я оба свои образования получал за пределами Украины
Якщо громадянство інше російське як і отримана освіта то з цього і потрібно б було починати.
Колишнього службовця спецпідрозділу армії США звинуватили в шпигунстві на користь Росії.