Михалыч
75 тис грн теж непоганий дохід хоч і не чистими.
Україна країна відкритих можливостей, в кожного є рівні можливості, кожен коваль свого щастя. Не можеш ужитися в Україні? Кордон відкритий і західний і східний.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:40
Михалыч
75 тис грн теж непоганий дохід хоч і не чистими.
Україна країна відкритих можливостей, в кожного є рівні можливості, кожен коваль свого щастя. Не можеш ужитися в Україні? Кордон відкритий і західний і східний.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:55
Да Вам парень сам говрит что максимум на что он мог бы рассчитывать с этих 75 тыс. это 35 зарплаты и те он не получает из за возросших расходов на коронакризис.
А самое замечательное, это то что внизу статьи находится, специально для Вас подчеркнул самое интересное
Т.е. штатовские спонсоры режима, фактически сами опровергли лживый пропагандогнский мультик Украинских проститутствующих авно СМИ.
P.S. так раз Украина, такая замечательная страна по вашему, с такими замечательными и равными возможностями, спрашиваю Вас в который раз, когда Вас ждать на ПМЖ в Украине, а то как то ваши слова, не подкрепленные реальными действиями с вашей стороны меня лично ни в чем не убеждают, верить в искренность ваших слов, я начну только тогда, когда Вы переедите с Канады жить в такую с ваших слов замечательную страну, с открытыми и равными возможностями где каждый кузнец своего счастья-как Украина
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:15
Михалыч
В мене немає ні бажання ні часу в чомусь вас переконувати. Я думаю ви переїхавши до іншої країни теж будете чимось незадоволенні.
Процитую Довженка
Ще раз напишу.
Не можеш ужитися в Україні? Кордон відкритий і західний і східний.
Я вибрав західний.
У вас є докази шкоди прямо заподіяні Україні USAID ? Цікаво було б глянути.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:32
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Мы с Вами давно и неоднократно дискутировали, в том числе, я давал ссылку на ветку Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... на странице которой я написал, что что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за престарелой мамы которая не хочет уезжать из Одессы, так же писал в той же ветке Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... что я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, что позволяет мне работать свободно со своими дипломами за пределами Украины, так что я жил за пределами Украины и вполне был доволен и счастлив, как страной, так и отношением власти к народу, никаких негативных эмоций, которые у меня тут есть по отношению Украинской власти/режима у меня там не было даже хоть отдаленно похожего на то, что я вижу в Украине, я такого бардака и скотского отношения власти к народу и законности не встречал ни где, а я прожил и посетил слава Богу не мало стран и могу сравнивать свои наблюдения от жизни там и в Украине.
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:35
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Это и есть ка по мне самая большая и прямая шкода Украине, когда власть/режим со своими подпевалами, фактически выкидывает, выталкивают людей за пределы Украины, вынуждая их уезжать из Украины.
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:49
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Для этого, надо пожить здесь самому и ощутить на своей шкуре, все результаты т.н. реформ проводимых режимом и их западными хозяевами, я мог бы написать много чего о вреде, но думаю сидя у себя в Канаде, вы просто не поймете и не захотите понять о чем я пишу, накидывая мне авно на вентилятор виде пропагандонским мультиков как делали до этого.
Но все таки, как пример, раз о этом я уже писал чуть раньше и вы почему то пропустили мимо, то как пример полнейший правовой нигилизм в Украине о которых я писал, и это наступило после майдана, а в результате реформ, под предводительством западных покровителей режима, в Украине сейчас фактически разрушена судебная система, власть клала с пробором, на законы и конституция, тот же пример что с решением Конституционного Суда Украины и пенсией моего брата, как власть клала на решение, а КС позволяет власти/режиму это делать, или пример что я приводил ранее с законом поданным Порхом и который он не подписал или не ветировал в нарушение прямых норм Конституции Украины, такая ситуация мне кажется была невозможна ранее. Даже при Яныке, была хоть какая то видимость законности и порядка, а после того как в 2014 г. шататы захватили и осуществляют до сих пор полный и эффективный контроль над режимом и страной проводя в том числе и судебную реформу в частности, такая ситуация полнейшего правового нигилизма, стала возможной и всех устраивающей, как режим, так и их западных кураторов, ситуация полного правового нигилизма как у нас абсолютно невозможна в любой другой стране мира кроме Украины-вот один из результатов деятельности режима и их штатовских кураторов со своими реформами......а таких примеров результатов, я вам уже писал, что как отсюда и до забора, а забор будет у Вас в Канаде. Украина в результате реформ под предводительством штатов стала негативным примером и пугалкой для всего мира, даже ЕС выступает и говорит, нет нет нет мы не хотим, что бы в Белоруссии было как в Украине. Украина стала жертвой и негативным примером как нельзя поступать со своей страной. Украинская независимость стала для мира негативным примером того, как может стать, что от страны больше ничего не зависит, все ключевые решения принимаются вне Украины, во благо страны куратора и ее интересов, а не Украины и ее народа. Украина проходит последние шаги к полной деиндустриализации, уничтожения доступной и качественной медицины с образованием и прочими социальными благами. Вместо того, что бы проводить "реформы" у нас доведя Украину фактически до состояния труппа готового к расчленению на органы, занялись бы лучше своей страной "страной мечты" где как оказывается и пишут авторитетные штатовские издания тоже не все слава Богу
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 26 сер, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:28
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Якщо громадянство інше російське як і отримана освіта то з цього і потрібно б було починати.
Колишнього службовця спецпідрозділу армії США звинуватили в шпигунстві на користь Росії.
Детальніше читайте на УНІАН:
Peter Rafael Dzibinski Debbins, 45, told Russian intelligence he considered himself a son of Russia
Debbins’ mother was born in the Soviet Union, and Debbins met his wife in the Russian city of Chelyabinsk, where they were married in 1997, according to the indictment.
Мама з колишнього совка дружина з раші. Поганий вплив, і довічне ув’язнення «синові Россіі»
Так що вам «простительно» критикувати та ненавидіти Україну та українців
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:43
Мда, Вы на своей волне, все Вам раша мерещится и агенты Пу.....разочарую, у меня не было и нет гражданства РФ как и образования, больше того я на территории РФ до 2004 года вообще никогда не был, я в РФ жил и работал представителем Одесской фирмы до 2009 г. уже после того как получил Украинское гражданство в 2002 г., а до 2002 я уже был получил два диплома и не в Украине и не в РФ, так что не накручивайте себя и придумывайте то чего не было.
Акститесь, я не ненавижу Украину и украинцев, во первых это слишком сильные чувства и эмоции что бы я ими разбрасывался, а во вторых, я сам украинец и писал вам ранее о этом, да мне не нравится тут что происходит, мне не нравится оккупационный режим в стране, но я для себя разделяю понятие власть/режим оккупантов и страна с народом Украины, мне отвратителен режим и то что они со страной и народом делают и не более, так что не надо мне приписывать, того что я не имею ввиду и не говорю.
Второе гражданство я получил после майдана и не РФ, а нормальной страны безвизового ЕС, что бы иметь возможность работать и спокойно перемещаться, хотя и раньше у меня особых проблем с этим не было.
Хотя если Вы считаете, что врать самому себе о реальном положение дел в стране и сущности власти/режима, это патриотично....я вас тут явно не переубежу, я вижу власть/режим такими какими они есть на самом деле-мерзкими и отвратными, если говорить правду становится не патриотично и приводит к навешиванию ярлыков ненавистника Украины и украинцев, а врать самому себе о сущности власти/режима стало нормой и проявлением патриотизма, то у этой страны пожалуй действительно нет будущего и с нее лучше эмигрировать в поисках лучшей доли
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 26 сер, 2020 01:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:52
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Просіться в Крим думаю вам та мамі дадуть політичний притулок. Шанси великі.
Я на повному серйозі. Люди мають бути щасливі це головне.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:56
У вас було перше громадянство до другого укр громадянства в 2002
Це вже трете? Українське було другим
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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