Михалыч написав:

silver_arrow_ua написав: Михалыч

Ніхто не каже, що у нас все добре. Проблеми є. Але казати на українську владу, що вона - мразі, це все одно, що казати "українці - мразі". Бо ті, хто їх обирав, вважають їх своєю елітою. Да-да 73% нашого "наріту" вважають клоуна кращим серед себе подібних. Це вам відповідь на всі ваші претензії до цієї "української" влади, в якій багато хто навіть не знає української. Ніхто не каже, що у нас все добре. Проблеми є. Але казати на українську владу, що вона - мразі, це все одно, що казати "українці - мразі". Бо ті, хто їх обирав, вважають їх своєю елітою. Да-да 73% нашого "наріту" вважають клоуна кращим серед себе подібних. Це вам відповідь на всі ваші претензії до цієї "української" влади, в якій багато хто навіть не знає української.

Вы все переводите стрелки на язык, национальность, политику и т.д.1. украинцы, это обманутый, бедный, затурканный народ (вне зависимости от национальности, все у кого украинский паспорт для меня народ Украины-украинцы как народ украины, а потом уже украинцы, русские, евреи и т.д. по национальности) с промытыми мозгами амно СМИ олигархов,2. я для себя отличаю, власть/режим и украинский народ, так что для меня власть-мрази не равно сказать народ-"украинцы-мрази",3. я не считаю их элитой, я считаю их оккупантами, режимом внутренней оккупантами страны, которые путем манипуляций, лжи и обмана, пропаганды узурпировали власть, а вся эта вроде бы свобода и разоблачения в их олигархических амно СМИ не более чем клановые разборки и борьба за власть/корыто, для меня правоту этого моего утверждения показывает полное отсутствие посадок топ коррупционеров и жуликов, власть меняется переходя от одного клана к другому олигархическому клану, а посадок нет, в конце концов они между собой прекрасно договариваются, так что договорняк это их все (янык сорвался с цепи был, все хотел сгрести под себя, чем это закончилось мы все видели в 2014 г., на майдане был в первую очередь бунт олигархов организованный их авно СМИ и западными кураторами), а украинского народа в этой схеме власти нет вообще, ему/народу раз в пять лет дают возможность проголосовать, при этом каждый через свои амно СМИ врет безбожно обещая все, что бедный и затурканный народ хочет и после выборов благополучно забывают о своих предвыборных обещаниях до следующих выборов, для меня это выборы без выборов или профанация выборов, выбор идет только между ними/олигархами и их авто СМИ, ни кто "левый" не сможет в Украине пробиться во власть, ибо 1-нужны огромные деньги что бы даже официально заплатить за выборы начиная от залогов за участие в выборах, 2- все СМИ принадлежат олигархам, они не допустят что бы раскрутился не их кандидат, его сожрут вместе с амном и причем с авна начнут, олигархи еще могут терпеть кандидата конкурентов у власти ибо знают, что в конце концов они договорятся, а вот левого кандидата/партию они не потерпят и их проститутствующие авно СМИ с карманной властью обосрут и сожрут такого кандидата/партию сразу как только он начнет высовываться и получать хоть какие то конкурентные результаты/рейтинги, так что я не считаю их элитой украинского народа, ну если только считать их элитой олигархов, хотя на самом деле они являются не более чем марионетками олигархов обслуживающими их интересы, а не народа, а все остальное это подачки/взятки народу, что бы он не сдох от голода или не взбунтовался, потому как если посадить на совсем голодный паек народ, то даже поропагандистской машины их олигархических авно СМИ может не хватить для удержания ситуации в стране под контролем, страна если взбунтуется или развалится, они потеряют больше чем если не договорятся между собой и/или совсем прижмут народ и перестанут ему даже подачки кидать (хотя если честно, я иногда думаю-куда уже больше им гайки закручивать, но ничего пока пипл хавает их ложь, манипуляции, пропаганду и затягивает пояса, позволяя себя грабить дальше этим жуликам), именно поэтому я иногда пишу что тут остался/ходит голосовать народ доведенный до состояния обманутого бы*** лохтората, но это снова не тоже самое, что назвать украинцев/украинский народ мразями, для меня марази это те кто довел народ до такого состояния постоянной ложью, обманом и пропагандой, прикрывая под этот шумок свои махинации с корытом, отжимая и отпиливая все что можно и нельзя под этот пропагандисткий угар амно СМИ пока народ отвлечен от контроля за властью и олигархами на всю эту пропагандонскую лобуду.