Додано: Нед 16 лис, 2025 21:07

Investor_K написав: Олежан написав: с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет

и перспектив тут тоже с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нети перспектив тут тоже

Мене така ж хандра накрила. Невесело Мене така ж хандра накрила. Невесело

А что случилось? Перестали доверять пану "вайныНеБудет", товарижчу голобородьку с его миндичами, татаровыми, ермаками и бакановыми?Впервые узнали про колоссальную коррупцию и тотальную безграмотность украинской высшей верхушки?Надоел дешёвый популизм? Не понравились тетки-торговки на должностях премьер-министра и энергетики??? Я уверен, что нынешняя министр энергетики не в состоянии отличить диод от резистора, а конденсатор от транзистора.Иностранные наблюдатели пишут: если зе-команда не начнет бороться с дезертирством, не запустит ракетную программу на полный ход - украинскому государству будет конец.Это то, о чем я пишу с 2019 - негодяи просру.т свое государство, при таком управлении, по польский кордон.Посему вкладывать какие либо деньги в киевскую недвижимость сейчас нет смысла.Кстати, все мои прогнозы и оценки с 2011 были правильными, по оценке недвижимости и полной неспосоьности власти дерибанщиков хоть что организовать.Жернова времени мелют медленно, но перетирают в труху крепких бесхозяйственников и безнаказанных коррупционеров