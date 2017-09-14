кто обжаловал посты flyman"а и Schmit"а? Так быстро удалили. Писал ответ flyman"у, пока написал, сообщения уже нет.
Сам Флуман тицяє «скарга» на абсолютно всі пости, де його згадують))
Може хтось симетрично реагує))
|
|
|
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:06
ЛАД
Сам Флуман тицяє «скарга» на абсолютно всі пости, де його згадують))
Може хтось симетрично реагує))
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:10
Разве я что-то говорил про твої вибачення ... я говорил Бетону, что посчитай ...
Тебе скажу, калькулятор в руки и считай
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:11
budivelnik
«А можна мені іншого психолога?»
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:54
Может, но вряд ли.
Там за компанию и пост Schmit удалили с видео Соскина.
Кто-то шибко бдительный.
P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне?
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:13
ЛАД
Тейк іт ізі))
Шаман тролить на лайті, а ви надто вмикаєтесь)
Якщо подивитись на це все з тз , що думка шамана, моя чи ваша не має жодного впливу не тільки на ситуацію на фронті, а і на колективну думку форуму (здається тут всі дотримуються своєі первинної тз всі 4- роки війни) , то сенс рубатися зникає)
Принаймні я так думаю сьогодні 😅, замахавшись за день в жаркому небі , не маючи сил навіть Флаймана потролити))
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:20
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:41
як я бачу, меж немає не лише людська дурість, а й зарозумілість ЛАДа (с)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 лис, 2025 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:50
цей розрахунок показує НЕадекватність курсу. й коли китаєць коштує стільки ж скільки умовний БМВ - то це ознака саме цього. нагадаю, скільки в срср коштував долар - 56 коп? в срср була дуже потужна економіка
більше показник - це дефіцит бюджету на Раші. й найцікавіше, за рахунок чого його закривають. ну а наступним крок - це інфляція. те що Набіуліна ставку ЦБ так довго тримала 21% - теж ознака того, що в цій царині не все добре. а в цьому році ставка зменшується під тиском, а дефіцит бюджету зростає - подивимось на результат
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:10
коли тролю, то далеко не завжди ізі - особливо чотирьохкостьових довбнів а з ЛАДом в нас принципові розбіжності, деякі з яких мають безпосереднє відношення до війни.
але проблема в тому, що ці хибні ідеї поділяє доволі велика кількість людей, тому треба постійно наголошувати на їх хибності. бо під час війни це вже не замаскуєш під різні точки зори - деякі точки зору є просто злочинними.
нагадаю ці ключові питання:
- демократія та вільна економіка vs автократія та соціалізм. рахунок на табло з 1991, але у ЛАДа особлива думка. кількість жертв соціалістичних експериментів йде на мільйони - хоч у сталінському срср, хоч в Китаї часів Мао. зараз в світі ренесанс популізму й відповідно автократії й певна криза демократії, що додає сил прихильникам автократій. але автократія не альтернатива, альтернативу треба шукати
- взаємовідносини Раші та України. ЛАД бачить в історії України лише позитивний вплив Раші й навіть зараз притримується думки, що з Рашею треба домовитися. варіанту, що Україна існує як європейська держава без прив'язки до Раші, немає в його уяві. відповідне відношення до УПА - посібники нацистів, хоча в Нюрнбергу так не визнали. одночасно Молотов, який підписав пакт 1939, - це не посібник. як власне й срср, який почав 2СВ як агресор - це для ЛАДа взагалі табу. навіть залишити це питання історикам й визнати, що є різні погляди він не може.
в світі ЛАДа Російська імперія збільшувалася лише внаслідок війн, коли Раша захищалася й принесла вона лише процвітання. Англія свої колонії експлуатувала, а Раша - лише розвивала. що думають з цього приводу інші народи, окрім руських ЛАДа, як руську людину, не дуже цікавить. приклад чукчей я вже наводив. війна в Чечні теж показала відношення, як й її результат. й це лише початок, ми ще побачимо не одне з'ясування між руськими та корінними народами.
якось так. але обговорювати це конструктивно ЛАД не хоче/не може. всі ж бачать його - відповідати не буду/не хочу. простіше назвати це пропагандою, хоче де я, а де пропаганда?
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:14
Вы уже запомнили, что "властні" українською це "владні"?
|