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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:18
Волгарь написав:
Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:53
sequence написав: Волгарь написав:
Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07
Волгарь написав:
..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР???
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34
sequence написав: Волгарь написав:
..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР???
Не дождетесь. Правящие круги РФ усвоили урок - больше никаких НР. Просто дорога -это жизнь. Как минимум на десятилетия. А политика - проходяще. особенно в нынешнем мире, который здорово изменился всего за полгода.
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:07
Волгарь написав: sequence написав: Волгарь написав:
Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе
заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 31 сер, 2020 06:07
Волгарь написав:
Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
Вот что думают крымчане о новой дороге
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.
Если честно Тавриде до автобанов Китая, Франции или США очень далеко.
Да, ещё не мало важный момент, видимо разрешённая максимальная скорость на Тавриде будет 90 км/час! И много камер. Действительно «очень удобно».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 09 вер, 2020 05:26
Крым без ВОДЫ. ЗАСУХА усиливается. Установили резервуары. Что происходит?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:50
Видимо, известие о том, что в результате аннексии Крыма и связанных с ним санкций РФ СТАЛА 5-ОЙ ЭКОНОМИКОЙ МИРА, произвело такое впечатление, что сведения об этом пришлось срочно удалять!!!
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Волгарь
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:13
Ukrainian написав: Волгарь написав:
[
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет
Крым население - 2,3 млн человек.
Сахалин - 0,4 млн
Камчатка - 0,3 млн
Колыма -0,14 млн
Чукотка - 0,05 млн
Таймыр - 0,005 млн.
Логично и целесообразно по вашему списку начинать строить в Крыму.
Кроме того строительство дорог и транспортной инфраструктуры ещё и подчиняется экономической логике и необходимости.
Странно строить на Таймыре аэропорт при полном отсутствии там городов и всём населении в 5 тысяч человек.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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