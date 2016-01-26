Адам Смит @_Smithchenko · 2h Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:Экономика сократилась за полгода на всего 1/30 - очень неплохо по европейским ми американским меркам. Особенно с учетом того, что до сих пор реально трудно купить новую машину или квартиру в новостройке - с удешевлением кредита в августе все расхватали.