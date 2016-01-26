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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:23

Россия грозит ЕС ответными санкциями в случае с Навальным
(Типа отстрелят себе мошонку?) :lol:
https://www.dw.com/ru/lavrov-o-dele-nav ... a-54905918



Адам Смит
@_Smithchenko
·
2h
Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:29

  Волгарь написав:Экономика сократилась за полгода на всего 1/30 - очень неплохо по европейским ми американским меркам. Особенно с учетом того, что до сих пор реально трудно купить новую машину или квартиру в новостройке - с удешевлением кредита в августе все расхватали.
Это жесть :) Пропагандон в ударе.
otg
 
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